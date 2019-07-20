Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40056
20 июля 2019, 11:32

Монументальный новорождённый. Стадион «Заполярник» отметил 63-й день рождения.


Летом 1952 года на Пушкинской улице началось строительство любимого места отдыха норильчан. Но поначалу речь шла не о стадионе, а о сквере. «На месте скотных дворов совхоза нынешним летом будет разбит большой сквер с волейбольной и баскетбольной площадками и фонтаном. Зимой отдельные площадки сквера будут оборудованы под каток», - писала газета «Сталинец» 27 апреля 1952 года. Скверу тоже дали имя Пушкина. На его разбивку на воскресники выходили рабочие и служащие всего молодого Норильска. За три дня на народной стройке 2690 трудящихся комбината переместили 3000 кубометров земли и 525 кубометров опилок.
В 1956 году сквер был переименован в «Пионер», и там началось строительство будущего стадиона. Но и после его завершения сквер, часто даже в официальных документах называли по фамилии Александра Сергеевича. Стараниями директора нового стадиона Филиппа Подольского, который вместе с комсомольцами лично высаживал тундровой кустарник и деревья, сквер до сих пор остается самым зеленым в городе уголком.
Стадион открылся в День металлурга, 18 июля 1959 года. Правда, сначала стадион звался «Молодежный», а «Заполярником» стал после создания в 1961 году одноименного самого северного спортивного клуба. Летом на стадионе проходили футбольные матчи, забеги и эстафеты, парады физкультурников - ни один городской праздник не обходился без спортивных состязаний на «Заполярнике». В зеленом сквере гуляли и отдыхали норильчане, туда же приезжала непременная бочка с квасом. Зимой на «Заполярнике» заливали каток.
Кстати, сделать его крытым хотели очень давно. Еще в 1970-х годах в «Заполярке» появлялись заметки о надувном или брезентовом куполе над стадионом. В 1989 году на стадионе построили новое административное здание взамен старого, деревянного. В 2013 году в процессе общей реконструкции стадиона АБК расширили, в новой части комплекса появились два зала: тренажерный и единоборств.
Фото Ирины Яринской
Просмотров:150
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 20 июля 2019 
18:34   «Город детей» на книжном дворике библиотеки порадовал маленьких норильчан и их родителей. 16:35   На Комсомольской площади прошёл концерт Юлии Литош. На сцене - «Корпорация звёзд», а после - звезда российской эстрады Валерия.
16:23   Сегодня свой день рождения отмечает не только Норильск, но и его почётный и дорогой житель – ветеран Великой Отечественной войны, герой, победитель Виктор Николаевич Греков. 15:28   Выставка мотоциклов и производственной техники, как всегда, популярна среди норильчан.
13:58   Продовольственная ярмарка развернулась в центре города. 13:16   Массовым забегом продолжился спортивный праздник у стадиона "Заполярник".
12:45   Через несколько минут, в самый разгар Дня города, в кинокомплексе «Родина» начинаются открытые показы. 11:34   Более 50 спортсменов включились в борьбу в рамках велоэстафеты.
11:32   Монументальный новорождённый. Стадион «Заполярник» отметил 63-й день рождения. 10:42   Легкоатлетическими эстафетами открылась спортивная часть праздника, приуроченная к Дню города и Дню металлурга.

 19 июля 2019 
23:29   Обед туриста вновь достался косолапому. 20:30   Ринат Ахметчин: «Наша сила - в единстве». В Норильске завершилась череда праздничных награждений.
16:53   Этим летом на городских клумбах расцветёт больше 40 тысяч цветов. 16:52   Норильчане принимают поздравления с Днём города, Днём металлурга и Днём компании.
16:26   До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались. 16:25   Почти половина взрослых жителей края прошла диспансеризацию. По частоте выявления факторов риска на первом месте – повышенное давление.
16:24   ГОиЧС напоминает норильчанам о запрете купания. 15:57   Летом город получит новые украшения: топиары и цветочницы.
15:48   Город благоустраивается: этим летом в Центральном районе появится пять новых детских площадок. Норильчан просят сообщать о случаях вандализма на них. 14:07   В дни праздников охрана порядка будет усилена.
13:39   В Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительных средствах для Красноярского края. 12:08   «Норникель» вошёл в топ-100 международного конкурса Vision Awards.
12:07   Завершились межрегиональные соревнования по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок «Норникеля» — новые надежды». 11:49   Президент наградил выдающихся норильчан государственными наградами.
11:48   Купаться в водоёмах Норильска ЗАПРЕЩЕНО! Вчера на «Оль-Гуле» чуть не утонул ребёнок. 11:47   В Норильск прибыл председатель Законодательного собрания Красноярского края.
11:20   Уже сегодня! «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора. 11:08   Из федерального бюджета выделено 6 млрд рублей на реконструкцию магистральной рулёжной дорожки в красноярском аэропорту.
10:06   Накануне празднования Дня города и Дня металлурга Норильск чествует своих героев.

 18 июля 2019 
17:42   Территорию лыжной базы «Оль-Гуль» украсила трёхметровая стальная ягода, которая стала одним из элементов благоустройства базы. 17:24   В Норильске началась работа по преображению фасадов в рамках первого фестиваля уличных искусств «АРкТика».
15:47   На Таймыре введён особый противопожарный режим. 15:04   Главный консультант сборных команд Федерации хоккея России провёл серию тренировок для норильских хоккеистов, отдыхающих в болгарском тренировочном лагере.
15:03   Ленинский проспект закроют на три дня. По несколько часов проезд будет запрещён и на улицах Пушкина, Шахтёрской, Спортивной и Таймырской. 14:05   В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов.
13:50   В День города горожан ждут на открытые кинопоказы. 13:49   В Законодательное собрание поступила копия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края». В документе указана и помощь Норильску.
13:21   Норильское и таймырское отделения «Боевого братства» договорились о сотрудничестве. 13:16   Пожар в кайерканской гостинке, вероятно, произошёл по неосторожности.
12:23   Дудинка принимает гостей: 10 августа всех ждут на празднование Международного дня коренных народов мира. 12:22   На других посмотреть, и себя показать. Четверо норильских школьников отправятся на образовательный форум территории инициативной молодёжи «Юниор».
11:53   До 2021 года в Норильске планируется создание инвазивного центра. Он станет одним из трёх в регионе. 11:00   При рождении близнецов – двойни или тройни - родителям предоставляется единовременное пособие.
10:48   Благотворительный фонд «Территория добра» объявляет о проведении городского литературного конкурса «Моя территория добра». 10:18   Медленно, но поправляется. "Роев ручей" рассказал о восстановлении белой медведицы из Норильска.

 17 июля 2019 
19:09   В Норильске на площади Памяти Героев установлен макет ракеты-носителя «Ангара-5». 17:25   На Диксон отправилась экспедиция путешественников из Воронежа.
16:49   Сегодня воспитанники норильской станции туризма, отдыхающие в «Багульнике», начали сплав по реке Мане. 16:37   Мемориальная доска Николаю Федоровскому вернулась после реставрации на здание НГИИ.
16:07   «Норникель» борется с кибератаками.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх