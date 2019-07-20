Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40056

20 июля 2019, 11:32



Монументальный новорождённый. Стадион «Заполярник» отметил 63-й день рождения.

Летом 1952 года на Пушкинской улице началось строительство любимого места отдыха норильчан. Но поначалу речь шла не о стадионе, а о сквере. «На месте скотных дворов совхоза нынешним летом будет разбит большой сквер с волейбольной и баскетбольной площадками и фонтаном. Зимой отдельные площадки сквера будут оборудованы под каток», - писала газета «Сталинец» 27 апреля 1952 года. Скверу тоже дали имя Пушкина. На его разбивку на воскресники выходили рабочие и служащие всего молодого Норильска. За три дня на народной стройке 2690 трудящихся комбината переместили 3000 кубометров земли и 525 кубометров опилок. В 1956 году сквер был переименован в «Пионер», и там началось строительство будущего стадиона. Но и после его завершения сквер, часто даже в официальных документах называли по фамилии Александра Сергеевича. Стараниями директора нового стадиона Филиппа Подольского, который вместе с комсомольцами лично высаживал тундровой кустарник и деревья, сквер до сих пор остается самым зеленым в городе уголком. Стадион открылся в День металлурга, 18 июля 1959 года. Правда, сначала стадион звался «Молодежный», а «Заполярником» стал после создания в 1961 году одноименного самого северного спортивного клуба. Летом на стадионе проходили футбольные матчи, забеги и эстафеты, парады физкультурников - ни один городской праздник не обходился без спортивных состязаний на «Заполярнике». В зеленом сквере гуляли и отдыхали норильчане, туда же приезжала непременная бочка с квасом. Зимой на «Заполярнике» заливали каток. Кстати, сделать его крытым хотели очень давно. Еще в 1970-х годах в «Заполярке» появлялись заметки о надувном или брезентовом куполе над стадионом. В 1989 году на стадионе построили новое административное здание взамен старого, деревянного. В 2013 году в процессе общей реконструкции стадиона АБК расширили, в новой части комплекса появились два зала: тренажерный и единоборств. Фото Ирины Яринской

Просмотров:150 Летом 1952 года на Пушкинской улице началось строительство любимого места отдыха норильчан. Но поначалу речь шла не о стадионе, а о сквере. «На месте скотных дворов совхоза нынешним летом будет разбит большой сквер с волейбольной и баскетбольной площадками и фонтаном. Зимой отдельные площадки сквера будут оборудованы под каток», - писала газета «Сталинец» 27 апреля 1952 года. Скверу тоже дали имя Пушкина. На его разбивку на воскресники выходили рабочие и служащие всего молодого Норильска. За три дня на народной стройке 2690 трудящихся комбината переместили 3000 кубометров земли и 525 кубометров опилок.В 1956 году сквер был переименован в «Пионер», и там началось строительство будущего стадиона. Но и после его завершения сквер, часто даже в официальных документах называли по фамилии Александра Сергеевича. Стараниями директора нового стадиона Филиппа Подольского, который вместе с комсомольцами лично высаживал тундровой кустарник и деревья, сквер до сих пор остается самым зеленым в городе уголком.Стадион открылся в День металлурга, 18 июля 1959 года. Правда, сначала стадион звался «Молодежный», а «Заполярником» стал после создания в 1961 году одноименного самого северного спортивного клуба. Летом на стадионе проходили футбольные матчи, забеги и эстафеты, парады физкультурников - ни один городской праздник не обходился без спортивных состязаний на «Заполярнике». В зеленом сквере гуляли и отдыхали норильчане, туда же приезжала непременная бочка с квасом. Зимой на «Заполярнике» заливали каток.Кстати, сделать его крытым хотели очень давно. Еще в 1970-х годах в «Заполярке» появлялись заметки о надувном или брезентовом куполе над стадионом. В 1989 году на стадионе построили новое административное здание взамен старого, деревянного. В 2013 году в процессе общей реконструкции стадиона АБК расширили, в новой части комплекса появились два зала: тренажерный и единоборств.Фото Ирины Яринской