Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40058

20 июля 2019, 11:34



Более 50 спортсменов включились в борьбу в рамках велоэстафеты.

Добавим, что велоэстафета пришла на смену велозабегу Норильск - Талнах, традиционно проводившемуся в этот день.

Просмотров:152 Состязания проходят в эти минуты. Участники стартовали от стадиона "Заполярник", им необходимо преодолеть около 3 км по Ленинскому проспекту и финишировать там же, на стадионе.Добавим, что велоэстафета пришла на смену велозабегу Норильск - Талнах, традиционно проводившемуся в этот день.