Знатоки и любители уже подбираются к этой культурной локации и начинают занимать самые удобные места.
Итак, сегодня ровно в 13 часов можно увидеть мультфильм «Маленький большой герой» про обезьянку Санни, которая становится большим героем в большом городе.
Следом за мультом, в 15 часов, горожан ждут на фильм «Один день лета» - самое подходящее название для сегодяшнего дня! Жизнь недавней провинциалки изменится буквально за 100 минут (такова продолжительность комедии) и прямо на глазах у кинозрителя.
Вход на фильмы в честь Дня города-именинника - чисто символический - по пригласительным, которые можно получить в кассе кинокомплекса «Родина» за 20 минут до начала сеанса.
А 21 июля нас с вами ждут на Фестиваль уличного кино. В 17 часов он стартует на Комсомольской площади в виде открытого показа и предложит горожанам 10 короткометражек продолжительностью от трёх до 20 минут.
Мероприятие подобного толка проводится у нас в третий раз, однако впервые норильчане смогут не только увидеть ленты ведущих молодых режиссёров, но и проголосовать за понравившегося автора, выбрав победителя.
Накануне организаторы обещали нам ёмкую, эмоциональную и оригинальную подборку мини-фильмов, которые не найти в открытом доступе. В ролях картин, привезённых в Норильск, заняты ведущие артисты - Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Алексей Серебряков и другие звёзды отечественного кинематографа.
В конкурсной программе этого года (напомним, фестивальный показ проходит в Норильске уже третий раз) с молодыми режиссёрами соревнуется фильм зрелого автора Петра Фёдорова «Электрический ток» (в главной роли - Александр Палем).
Конкурсная программа Фестиваля уличного кино - 2019:
ИНТЕРВЬЮ
Короткометражная драма с Алексеем Серебряковым о молодой девушке, никогда не видевшей своего отца. В какой-то момент она решается встретиться с ним под видом журналистки.
МИЛЛИАРД
Молдавский старичок путешествует захватывающим путём по всему миру со своим деревянным туалетом. Это происходит, пока его желание иметь всё больше и больше не прерывает его путешествия.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Есть ли жизнь после сорока? Курьёзная история о кризисе среднего возраста глазами женщины.
ПОДСТАВА
Юрий Дмитриевич, губернатор города N, крайне взволнован из-за грядущего приезда следственного комитета с внеплановой проверкой. Он угрожает коллегам застрелиться самому и убить любого, кто посмеет войти к нему в кабинет. Внезапно губернатор замечает, что в его кабинете сидит незнакомый человек вполне интеллигентного вида, в строгом костюме и начищенных ботинках. Это Чёрт.
ОГОНЬ
Полицейские патрульно-постовой службы, он и она, на дежурстве. Ничто не предвещает беды, но именно на этом дежурстве она узнает, что он ей изменил. Это открытие становится роковым, ведь у женщины в руках оружие.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Настроенческая короткометражка о влечении и расставании, законах физики и стихотворении Гиппиус.
HARMONY
Безработный 25-летний Рома готовится к своему первому чемпионату мира по игре на воображаемой гитаре. Но, кажется, родители не очень разделяют хобби сына.
ЛУЧШЕ ЗАБЕЙ
Озлоблённый болельщик берёт в заложники звезду российской сборной по футболу, чтобы научить его «забивать».
ЭВТАНАЗИЯ
Опытный следователь подозревает в убийстве врача-кардиолога. Он сомневается, так как не понимает, почему добрая интеллигентная женщина пошла на хладнокровное убийство соперницы, к которой давно ушёл её муж. В обмен на правду он предлагает информацию, которая способна изменить позицию потенциальной преступницы.
БОЛВАНКА
Молодой человек не спешит знакомить маму - опытного сапёра - со своей невестой. Но случай вынуждает его на это знакомство: девушка случайно села на боевую мину.
Продолжительность программы: 113 минут.
Вход свободный.
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