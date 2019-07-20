Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40059

20 июля 2019, 12:45



Через несколько минут, в самый разгар Дня города, в кинокомплексе «Родина» начинаются открытые показы.

Итак, сегодня ровно в 13 часов можно увидеть мультфильм «Маленький большой герой» про обезьянку Санни, которая становится большим героем в большом городе. Следом за мультом, в 15 часов, горожан ждут на фильм «Один день лета» - самое подходящее название для сегодяшнего дня! Жизнь недавней провинциалки изменится буквально за 100 минут (такова продолжительность комедии) и прямо на глазах у кинозрителя. Вход на фильмы в честь Дня города-именинника - чисто символический - по пригласительным, которые можно получить в кассе кинокомплекса «Родина» за 20 минут до начала сеанса. А 21 июля нас с вами ждут на Фестиваль уличного кино. В 17 часов он стартует на Комсомольской площади в виде открытого показа и предложит горожанам 10 короткометражек продолжительностью от трёх до 20 минут. Мероприятие подобного толка проводится у нас в третий раз, однако впервые норильчане смогут не только увидеть ленты ведущих молодых режиссёров, но и проголосовать за понравившегося автора, выбрав победителя. Накануне организаторы обещали нам ёмкую, эмоциональную и оригинальную подборку мини-фильмов, которые не найти в открытом доступе. В ролях картин, привезённых в Норильск, заняты ведущие артисты - Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Алексей Серебряков и другие звёзды отечественного кинематографа. В конкурсной программе этого года (напомним, фестивальный показ проходит в Норильске уже третий раз) с молодыми режиссёрами соревнуется фильм зрелого автора Петра Фёдорова «Электрический ток» (в главной роли - Александр Палем). Конкурсная программа Фестиваля уличного кино - 2019: ИНТЕРВЬЮ Короткометражная драма с Алексеем Серебряковым о молодой девушке, никогда не видевшей своего отца. В какой-то момент она решается встретиться с ним под видом журналистки. МИЛЛИАРД Молдавский старичок путешествует захватывающим путём по всему миру со своим деревянным туалетом. Это происходит, пока его желание иметь всё больше и больше не прерывает его путешествия. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Есть ли жизнь после сорока? Курьёзная история о кризисе среднего возраста глазами женщины. ПОДСТАВА Юрий Дмитриевич, губернатор города N, крайне взволнован из-за грядущего приезда следственного комитета с внеплановой проверкой. Он угрожает коллегам застрелиться самому и убить любого, кто посмеет войти к нему в кабинет. Внезапно губернатор замечает, что в его кабинете сидит незнакомый человек вполне интеллигентного вида, в строгом костюме и начищенных ботинках. Это Чёрт. ОГОНЬ Полицейские патрульно-постовой службы, он и она, на дежурстве. Ничто не предвещает беды, но именно на этом дежурстве она узнает, что он ей изменил. Это открытие становится роковым, ведь у женщины в руках оружие. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК Настроенческая короткометражка о влечении и расставании, законах физики и стихотворении Гиппиус. HARMONY Безработный 25-летний Рома готовится к своему первому чемпионату мира по игре на воображаемой гитаре. Но, кажется, родители не очень разделяют хобби сына. ЛУЧШЕ ЗАБЕЙ Озлоблённый болельщик берёт в заложники звезду российской сборной по футболу, чтобы научить его «забивать». ЭВТАНАЗИЯ Опытный следователь подозревает в убийстве врача-кардиолога. Он сомневается, так как не понимает, почему добрая интеллигентная женщина пошла на хладнокровное убийство соперницы, к которой давно ушёл её муж. В обмен на правду он предлагает информацию, которая способна изменить позицию потенциальной преступницы. БОЛВАНКА Молодой человек не спешит знакомить маму - опытного сапёра - со своей невестой. Но случай вынуждает его на это знакомство: девушка случайно села на боевую мину. Продолжительность программы: 113 минут. Вход свободный.

Просмотров:152 Знатоки и любители уже подбираются к этой культурной локации и начинают занимать самые удобные места.Итак, сегодня ровно в 13 часов можно увидеть мультфильм «Маленький большой герой» про обезьянку Санни, которая становится большим героем в большом городе.Следом за мультом, в 15 часов, горожан ждут на фильм «Один день лета» - самое подходящее название для сегодяшнего дня! Жизнь недавней провинциалки изменится буквально за 100 минут (такова продолжительность комедии) и прямо на глазах у кинозрителя.Вход на фильмы в честь Дня города-именинника - чисто символический - по пригласительным, которые можно получить в кассе кинокомплекса «Родина» за 20 минут до начала сеанса.А 21 июля нас с вами ждут на Фестиваль уличного кино. В 17 часов он стартует на Комсомольской площади в виде открытого показа и предложит горожанам 10 короткометражек продолжительностью от трёх до 20 минут.Мероприятие подобного толка проводится у нас в третий раз, однако впервые норильчане смогут не только увидеть ленты ведущих молодых режиссёров, но и проголосовать за понравившегося автора, выбрав победителя.Накануне организаторы обещали нам ёмкую, эмоциональную и оригинальную подборку мини-фильмов, которые не найти в открытом доступе. В ролях картин, привезённых в Норильск, заняты ведущие артисты - Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Алексей Серебряков и другие звёзды отечественного кинематографа.В конкурсной программе этого года (напомним, фестивальный показ проходит в Норильске уже третий раз) с молодыми режиссёрами соревнуется фильм зрелого автора Петра Фёдорова «Электрический ток» (в главной роли - Александр Палем).Конкурсная программа Фестиваля уличного кино - 2019:ИНТЕРВЬЮКороткометражная драма с Алексеем Серебряковым о молодой девушке, никогда не видевшей своего отца. В какой-то момент она решается встретиться с ним под видом журналистки.МИЛЛИАРДМолдавский старичок путешествует захватывающим путём по всему миру со своим деревянным туалетом. Это происходит, пока его желание иметь всё больше и больше не прерывает его путешествия.ДЕНЬ РОЖДЕНИЯЕсть ли жизнь после сорока? Курьёзная история о кризисе среднего возраста глазами женщины.ПОДСТАВАЮрий Дмитриевич, губернатор города N, крайне взволнован из-за грядущего приезда следственного комитета с внеплановой проверкой. Он угрожает коллегам застрелиться самому и убить любого, кто посмеет войти к нему в кабинет. Внезапно губернатор замечает, что в его кабинете сидит незнакомый человек вполне интеллигентного вида, в строгом костюме и начищенных ботинках. Это Чёрт.ОГОНЬПолицейские патрульно-постовой службы, он и она, на дежурстве. Ничто не предвещает беды, но именно на этом дежурстве она узнает, что он ей изменил. Это открытие становится роковым, ведь у женщины в руках оружие.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОКНастроенческая короткометражка о влечении и расставании, законах физики и стихотворении Гиппиус.HARMONYБезработный 25-летний Рома готовится к своему первому чемпионату мира по игре на воображаемой гитаре. Но, кажется, родители не очень разделяют хобби сына.ЛУЧШЕ ЗАБЕЙОзлоблённый болельщик берёт в заложники звезду российской сборной по футболу, чтобы научить его «забивать».ЭВТАНАЗИЯОпытный следователь подозревает в убийстве врача-кардиолога. Он сомневается, так как не понимает, почему добрая интеллигентная женщина пошла на хладнокровное убийство соперницы, к которой давно ушёл её муж. В обмен на правду он предлагает информацию, которая способна изменить позицию потенциальной преступницы.БОЛВАНКАМолодой человек не спешит знакомить маму - опытного сапёра - со своей невестой. Но случай вынуждает его на это знакомство: девушка случайно села на боевую мину.Продолжительность программы: 113 минут.Вход свободный.