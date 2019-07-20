Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40060

20 июля 2019, 13:16



Массовым забегом продолжился спортивный праздник у стадиона "Заполярник".

Однако на этом спортивный праздник на "Заполярнике" не заканчивается. На очереди - площадки по различным видам спорта: кроссфит, пляжный волейбол, дартс, армрестлинг и прочее. Начало в 14.00. Фото Ирины Яринской

Просмотров:141 На традиционный старт вышли более сотни человек - бегуны и велосипедисты. Маршрут забега: от стадиона по Ленинскому проспекту, разворот на Театральной площади и финиш на Комсомольской площади, где пройдет торжественное награждение победителей и призеров сегодняшних состязаний.Однако на этом спортивный праздник на "Заполярнике" не заканчивается. На очереди - площадки по различным видам спорта: кроссфит, пляжный волейбол, дартс, армрестлинг и прочее. Начало в 14.00.Фото Ирины Яринской