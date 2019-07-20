Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40061

20 июля 2019, 13:58



Продовольственная ярмарка развернулась в центре города.

Организатор праздника вкуса и выставки творений от норильских и таймырских производителей - управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска. В этом году участниками ярмарки стали более десятка предприятий, каждое представляет свою продукцию в присущем компании стиле. Весёлые глашатаи зазывают горожан отведать блюда северной кухни и прикупить деликатесы для дома. Аромат от шашлыка и свежей выпечки распространяется далеко по Ленинскому проспекту, маня и приглашая отдыхающих присоединиться к празднику, посидеть в уютной уличной кафешке за столиком под зонтиком и отведать свежайшего, с пылу с жару шашлыка или тающего во рту сагудая. А ещё в продаже пироги и пирожки, рулеты и бургеры, супы навынос, картофель фри. Есть где разгуляться и сладкоежкам. На ярмарке можно найти сладости на любой вкус: от изысканных пирожных, до 15 вкусов мороженого. Вкушая творения от норильских производителей, можно ещё выиграть и ценный приз. Для этого всего лишь нужно принять участие в одном из развлекательных конкурсов и занять призовое место. Побороться есть за что: сертификаты на посещение паба, пицца, набор для тундры и многое другое. Продовольственная ярмарка будет работать сегодня до 20 часов, завтра с 12 до 19 часов. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:164 Организатор праздника вкуса и выставки творений от норильских и таймырских производителей - управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска. В этом году участниками ярмарки стали более десятка предприятий, каждое представляет свою продукцию в присущем компании стиле.Весёлые глашатаи зазывают горожан отведать блюда северной кухни и прикупить деликатесы для дома. Аромат от шашлыка и свежей выпечки распространяется далеко по Ленинскому проспекту, маня и приглашая отдыхающих присоединиться к празднику, посидеть в уютной уличной кафешке за столиком под зонтиком и отведать свежайшего, с пылу с жару шашлыка или тающего во рту сагудая. А ещё в продаже пироги и пирожки, рулеты и бургеры, супы навынос, картофель фри. Есть где разгуляться и сладкоежкам. На ярмарке можно найти сладости на любой вкус: от изысканных пирожных, до 15 вкусов мороженого.Вкушая творения от норильских производителей, можно ещё выиграть и ценный приз. Для этого всего лишь нужно принять участие в одном из развлекательных конкурсов и занять призовое место. Побороться есть за что: сертификаты на посещение паба, пицца, набор для тундры и многое другое.Продовольственная ярмарка будет работать сегодня до 20 часов, завтра с 12 до 19 часов.Фото Дениса Кожевникова