Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40062

20 июля 2019, 15:28



Выставка мотоциклов и производственной техники, как всегда, популярна среди норильчан.

Сейчас и до 17 часов на Ленинском проспекте - от площади Октябрьской до Гвардейской - можно увидеть всё многообразие производственной техники предприятий «Норникеля». На нечётной стороне выстроились 15 различных машин: самоходная установка, рукавный автомобиль, несколько моделей тягачей, пожарная насосная станция, стреловой телескопический погрузчик и другие. Все эти автомобили, механизмы и агрегаты вызывают бурный восторг и благоговение как у детей, так и у взрослых. Не меньший интерес народ проявил и к выставке мотоциклов, которую для жителей и гостей города организовали представители спортивного байк-клуба «Полярные волки». Байкеры из Норильска и Дудинки пригнали железных «коней», чтобы показать их мощь и разнообразие. Всего на выставке около десяти мотоциклов - спортивных, становых и дорожных. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:133 Сейчас и до 17 часов на Ленинском проспекте - от площади Октябрьской до Гвардейской - можно увидеть всё многообразие производственной техники предприятий «Норникеля». На нечётной стороне выстроились 15 различных машин: самоходная установка, рукавный автомобиль, несколько моделей тягачей, пожарная насосная станция, стреловой телескопический погрузчик и другие. Все эти автомобили, механизмы и агрегаты вызывают бурный восторг и благоговение как у детей, так и у взрослых.Не меньший интерес народ проявил и к выставке мотоциклов, которую для жителей и гостей города организовали представители спортивного байк-клуба «Полярные волки». Байкеры из Норильска и Дудинки пригнали железных «коней», чтобы показать их мощь и разнообразие. Всего на выставке около десяти мотоциклов - спортивных, становых и дорожных.Фото Дениса Кожевникова