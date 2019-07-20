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20 июля 2019, 16:23



Сегодня свой день рождения отмечает не только Норильск, но и его почётный и дорогой житель – ветеран Великой Отечественной войны, герой, победитель Виктор Николаевич Греков.

На фронт 16-летнего Витю призвали в 1943-м. Служил в 1998-м зенитно-артиллерийском полку в составе 1- го Украинского фронта. Принимал участие в боях за освобождение Украины, Белоруссии, стран Европы. Но вот Победу праздновал не в Берлине. 1 мая поступил приказ полку возвращаться в Чехословакию. 9 мая 1945 года встретил в Праге. Спустя три года, в 1948–м, Виктор Николаевич приехал по оргнабору в Норильск и почти всю свою трудовую жизнь проработал на горно–металлургическом комбинате. Поначалу устроился в военизированную охрану, потом трудился кабельщиком, электромонтёром, спайщиком. Занимался телефонизацией Кайеркана, переехал туда жить. Ветеран войны Виктор Греков и сейчас живёт в Кайеркане. Ему помогают дочь Нина и внуки. Навещают и правнуки, их у него восемь.

Просмотров:119 Сегодня ему исполнилось 94 года. Поздравляют именинника родные, друзья и, конечно же, мы – все норильчане. С подарками и охапками цветов в гостях у ветерана побывали заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва, руководитель Кайерканского территориального управления Елена Недбайло, председатель Совета ветеранов ВОВ, депутат горсовета Валерий Шабурин и представители городской администрации. Желали радости и здравия ещё на долгие годы, выражали уважение, благодарность и признавались в любви. Виктор Николаевич скромно улыбался и отвечал добрыми пожеланиями.На фронт 16-летнего Витю призвали в 1943-м. Служил в 1998-м зенитно-артиллерийском полку в составе 1- го Украинского фронта. Принимал участие в боях за освобождение Украины, Белоруссии, стран Европы. Но вот Победу праздновал не в Берлине. 1 мая поступил приказ полку возвращаться в Чехословакию. 9 мая 1945 года встретил в Праге.Спустя три года, в 1948–м, Виктор Николаевич приехал по оргнабору в Норильск и почти всю свою трудовую жизнь проработал на горно–металлургическом комбинате. Поначалу устроился в военизированную охрану, потом трудился кабельщиком, электромонтёром, спайщиком. Занимался телефонизацией Кайеркана, переехал туда жить.Ветеран войны Виктор Греков и сейчас живёт в Кайеркане. Ему помогают дочь Нина и внуки. Навещают и правнуки, их у него восемь.