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20 июля 2019, 16:35



На Комсомольской площади прошёл концерт Юлии Литош. На сцене - «Корпорация звёзд», а после - звезда российской эстрады Валерия.

Подарком для норильчан стало выступление участницы телепроекта «Голос» Юлии Литош, которое длилось в течение часа. Эстафету творческих поздравлений подхватили победители фестиваля творчества «Корпорация звёзд» работников компании «Норникель». Подведение итогов фестиваля в 14-й раз состоялось в канун главных городских праздников. Сейчас на итоговом гала-концерте выступают 50 финалистов и победителей музыкально-хореографического направления фестиваля. Всего норильчанам представят более 20 музыкальных и танцевальных номеров - от рэпа до бардовской песни, посвящённых и норильской теме. Прозвучат и восточные мотивы. Гала-концерт завершится в 17.00. Не первый год сразу после него устроят часовой караоке-фест, в котором могут принять участие все желающие. А с 18.00 до 19.00 состоится концерт популярной певицы Валерии, которая уже не первый раз приезжает в наш город. Разнообразную концертную программу с 19.00 до 22.00 готовят творческие силы Дворца культуры компании «Норникель». Фото Ирины Яринской

Просмотров:141 Перед началом концертной программы поздравить норильчан вышли глава города Ринат Ахметчин и директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин. - Уважаемые норильчане! От всей души поздравляю вас с Днём города, Днём металлурга и Днём компании! Желаю вам, чтобы таких тёплых и солнечных дней, как сегодня, в нашем городе было как можно больше. Счастья, здоровья и удачи всем! С праздником! – поздравил собравшихся Ринат Ахметчин. - Дорогие друзья! Сегодня это ваш день – праздник тех, кто связал свою жизнь с «Норникелем» и Норильском. Я желаю каждому из вас, чтобы работа приносила удовлетворение и достаток в семью. Крепкого здоровья, счастья и благополучия во всех начинаниях! – пожелал горожанам Николай Уткин.Подарком для норильчан стало выступление участницы телепроекта «Голос» Юлии Литош, которое длилось в течение часа. Эстафету творческих поздравлений подхватили победители фестиваля творчества «Корпорация звёзд» работников компании «Норникель».Подведение итогов фестиваля в 14-й раз состоялось в канун главных городских праздников. Сейчас на итоговом гала-концерте выступают 50 финалистов и победителей музыкально-хореографического направления фестиваля. Всего норильчанам представят более 20 музыкальных и танцевальных номеров - от рэпа до бардовской песни, посвящённых и норильской теме. Прозвучат и восточные мотивы. Гала-концерт завершится в 17.00. Не первый год сразу после него устроят часовой караоке-фест, в котором могут принять участие все желающие. А с 18.00 до 19.00 состоится концерт популярной певицы Валерии, которая уже не первый раз приезжает в наш город.Разнообразную концертную программу с 19.00 до 22.00 готовят творческие силы Дворца культуры компании «Норникель».Фото Ирины Яринской