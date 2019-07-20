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20 июля 2019, 18:34



«Город детей» на книжном дворике библиотеки порадовал маленьких норильчан и их родителей.

На короткое время книжный дворик превратился в яркую цветочную поляну с живописным прудом. Любители рыбалки ловили свою золотую рыбку. Те, кому близок мир флоры, создавали цветик-семицветик и загадывали желание. Цветам без пчёл никак нельзя, и все дружно делали пчёл. А ещё в книжном дворике каждый желающий мог с помощью акриловых красок и маркеров превратить обычную белую футболку в эксклюзивную. Цветочная тема отразилась и в конкурсе рисунков, который прошёл здесь же под открытым небом. У любителей чтения всех возрастов была возможность поучаствовать в буккроссинге - поделиться своими книгами и взять для себя новые. Творческие мастерские в книжном дворике были переполнены, родители и дети с удовольствием рисовали, соревновались и радовались празднику. Фото Ирины Яринской

Просмотров:73 Здесь с двух до четырёх часов под ярким и тёплым солнышком прошли интереснейшие мастер-классы и конкурсы, участниками которых стали мамы, папы и их дети от мала до велика. Каждый нашёл занятие по душе и по интересам.На короткое время книжный дворик превратился в яркую цветочную поляну с живописным прудом. Любители рыбалки ловили свою золотую рыбку. Те, кому близок мир флоры, создавали цветик-семицветик и загадывали желание. Цветам без пчёл никак нельзя, и все дружно делали пчёл.А ещё в книжном дворике каждый желающий мог с помощью акриловых красок и маркеров превратить обычную белую футболку в эксклюзивную. Цветочная тема отразилась и в конкурсе рисунков, который прошёл здесь же под открытым небом.У любителей чтения всех возрастов была возможность поучаствовать в буккроссинге - поделиться своими книгами и взять для себя новые.Творческие мастерские в книжном дворике были переполнены, родители и дети с удовольствием рисовали, соревновались и радовались празднику.Фото Ирины Яринской