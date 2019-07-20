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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:09 Норильчане любят Валерию, и она их тоже. Певица собрала на свой концерт, пожалуй, добрую половину горожан.
18:34 «Город детей» на книжном дворике библиотеки порадовал маленьких норильчан и их родителей.
16:35 На Комсомольской площади прошёл концерт Юлии Литош. На сцене - «Корпорация звёзд», а после - звезда российской эстрады Валерия.
16:23 Сегодня свой день рождения отмечает не только Норильск, но и его почётный и дорогой житель – ветеран Великой Отечественной войны, герой, победитель Виктор Николаевич Греков.
15:28 Выставка мотоциклов и производственной техники, как всегда, популярна среди норильчан.
13:58 Продовольственная ярмарка развернулась в центре города.
13:16 Массовым забегом продолжился спортивный праздник у стадиона "Заполярник".
12:45 Через несколько минут, в самый разгар Дня города, в кинокомплексе «Родина» начинаются открытые показы.
11:34 Более 50 спортсменов включились в борьбу в рамках велоэстафеты.
11:32 Монументальный новорождённый. Стадион «Заполярник» отметил 63-й день рождения.
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