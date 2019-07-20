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20 июля 2019, 20:09



Норильчане любят Валерию, и она их тоже. Певица собрала на свой концерт, пожалуй, добрую половину горожан.

Валерия много раз бывала в нашем городе, впервые лет 20 назад. «В этот раз в Норильске очень жарко, не верится, что Север. В Москве сейчас вам завидуют, - отметила артистка. - Норильчане - такие горячие люди! Вы металл в огонь превращаете! Я вас люблю!» . Во время концерта в толпе потерялась девятилетняя Вероника. Валерия со сцены помогла родителям найти девочку, и концерт продолжился. «Рига – Москва», «Самолёт», «Таю» и массу других всем известных песен из своего репертуара исполнила певица на радость подпевающей публике. Тем временем её супруг Иосиф Пригожин за кулисами фотографировался с поклонниками, принимая на руки одного ребёнка за другим. Завтра Валерия выступит в Кайеркане. Погода обещает быть такой же летней, как и сегодня. Всех поклонников творчества певицы приглашают на площадь Ледового дворца спорта в 16.00. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:355 Народ заполонил Комсомольскую площадь и всё вокруг. Все дружно подтанцовывали и подпевали известные хиты. А в ответ слышали одобрение эстрадной дивы, она хвалила норильчан за грандиозный хор: «Я рада, что мы на одной волне!».Валерия много раз бывала в нашем городе, впервые лет 20 назад. «В этот раз в Норильске очень жарко, не верится, что Север. В Москве сейчас вам завидуют, - отметила артистка. - Норильчане - такие горячие люди! Вы металл в огонь превращаете! Я вас люблю!» .Во время концерта в толпе потерялась девятилетняя Вероника. Валерия со сцены помогла родителям найти девочку, и концерт продолжился. «Рига – Москва», «Самолёт», «Таю» и массу других всем известных песен из своего репертуара исполнила певица на радость подпевающей публике. Тем временем её супруг Иосиф Пригожин за кулисами фотографировался с поклонниками, принимая на руки одного ребёнка за другим.Завтра Валерия выступит в Кайеркане. Погода обещает быть такой же летней, как и сегодня. Всех поклонников творчества певицы приглашают на площадь Ледового дворца спорта в 16.00.Фото Дениса Кожевникова