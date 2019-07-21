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21 июля 2019, 17:38



Сегодня праздник в Норильске начался с «Парада невест».

Титул самой необыкновенной невесты получила Мария Зудилова, которая с двумя сыновьями объяснилась в любви к своей семье. По традиции в финале невесты бросили букеты из конфет норильчанкам, которые болели за них. В прошлом году сразу четыре участницы после «Парада невест» вышли замуж. Этот праздник - повод почувствовать себя красавицей, невестой, вернуться в счастливый миг жизни. После конкурса участницы парада отправились на фотосессию, а затем в Талнах - поздравить его жителей с праздником. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:126 Его инициатор Светлана Ковалёва сама однажды участвовала в параде. В будущем организаторы хотели бы параллельно устроить «Парад женихов» и, может быть семейных пар. В этом году после шествия по Ленинскому проспекту невесты приняли участие в двух конкурсах - «Визитная карточка» и «Объяснение в любви». Норильчанки в стихах и прозе рассказывали о себе, о любви к городу и своим семьям, друзьям. В жюри пригласили директора кинотеатра «Родина» Анастасию Батову, депутата горсовета Дениса Каминского и спецкора «Заполярной Правды» Ирину Даниленко. Жюри каждую из 22 участниц удостоило своего титула. Среди участниц была Гульнара Абдурашидова – директор Молодёжного центра, жена и мама, которая таким образом решила привлечь внимание молодежи к семейным ценностям.Титул самой необыкновенной невесты получила Мария Зудилова, которая с двумя сыновьями объяснилась в любви к своей семье.По традиции в финале невесты бросили букеты из конфет норильчанкам, которые болели за них.В прошлом году сразу четыре участницы после «Парада невест» вышли замуж. Этот праздник - повод почувствовать себя красавицей, невестой, вернуться в счастливый миг жизни.После конкурса участницы парада отправились на фотосессию, а затем в Талнах - поздравить его жителей с праздником.Фото Дениса Кожевникова