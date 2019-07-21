Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40068

21 июля 2019, 18:08



Все собаки, как и люди, от природы талантливы. Это доказали участники дог-шоу.

Стоит отметить, что, несмотря на название - Клуб служебного собаководства, состоят в нем владельцы собак и декоративных пород. Удивительно, как ладят между собой собаки-великаны (сенбернар, ньюфаундленд, бордоский дог и другие) и малыши - таксы, корги, различные терьеры. Кстати, некоторые зрители до шоу даже не знали, что такса может быть длинношёрстной. Также в программе принимали участие два пса, чью породу не сразу смогли определить даже знатоки. Оказывается, арлекины, очень похожие на белого в черные пятна пуделя, выделены в отдельную породу. В Норильске их всего два, так же как и английских той-терьеров. В меньшинстве, кстати, в Норильске сегодня и ньюфаундленд - гигант, которого в 1980-1990-е, в отличие от дня сегодняшнего, было встретить не проблема. Пользуясь случаем, руководитель и активные члены клуба приглашают владельцев собак всех пород, даже «дворянских», присоединиться к ним и получить консультации по дрессировке и воспитанию от опытных кинологов. Справки по телефону 46-16-10. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:107 Свои способности продемонстрировали 20 воспитанников Клуба служебного собаководства и 13 - фитнес-центра для собак «Бодрый хвост». По словам хозяев артистов, главная цель этого выступления - показать, какие команды и трюки может выполнить собака, если её любить и правильно воспитывать. Немаловажна и физическая подготовка собак - посещающие фитнес-зал пёсики продемонстрировали выносливость и удаль.Стоит отметить, что, несмотря на название - Клуб служебного собаководства, состоят в нем владельцы собак и декоративных пород. Удивительно, как ладят между собой собаки-великаны (сенбернар, ньюфаундленд, бордоский дог и другие) и малыши - таксы, корги, различные терьеры. Кстати, некоторые зрители до шоу даже не знали, что такса может быть длинношёрстной.Также в программе принимали участие два пса, чью породу не сразу смогли определить даже знатоки. Оказывается, арлекины, очень похожие на белого в черные пятна пуделя, выделены в отдельную породу. В Норильске их всего два, так же как и английских той-терьеров.В меньшинстве, кстати, в Норильске сегодня и ньюфаундленд - гигант, которого в 1980-1990-е, в отличие от дня сегодняшнего, было встретить не проблема.Пользуясь случаем, руководитель и активные члены клуба приглашают владельцев собак всех пород, даже «дворянских», присоединиться к ним и получить консультации по дрессировке и воспитанию от опытных кинологов. Справки по телефону 46-16-10.Фото Дениса Кожевникова