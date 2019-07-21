Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40069

21 июля 2019, 18:24



Впервые на улицах Норильска прошел драйленд - езда на собаках в бесснежный период.

Помимо северных ездовых (хаски, маламуты, лайки и т. п.) в гонке участвовали американский булли, бордер-терьер и даже «двор-терьер». Зрители увидели, как с собакой можно бегать, ехать на велосипеде, на двухколёсном скутере и карте. Собак, участвующих в гонке, от собак, участвующих в шоу Клуба служебного собаководства, можно было отличить по наличию ездовой шлейки. Собаководы, поддерживающие активный образ жизни, объединились в клуб в марте 2018 года. Для здоровья собаки, развития и поддержки её спортивной формы активные хозяева не только гуляют в тундре, но и осваивают ездовые дисциплины как зимой, так и летом. Стоит отметить, что ездовой спорт - это доступный вид спорта, так как человеку достаточно иметь одну собаку любой породы и не очень сложный комплект снаряжения. Причём заниматься с собакой может любой член семьи: так, самой маленькой участнице гонки каникросса (бега с собакой) - три года. Арина Носкова четко отдала команды собаке и легко преодолела дистанцию. А 10-летний каюкер Ярослава Маркелова с хаски прошла трассу на скутере. Зимой же Ярослава ловко управляет нартами и даже катает ребятишек. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:132 До этого гонки на собаках проходили лишь в тундре. В показательных выступлениях Клуба ездового спорта N.Sledogs приняли участие 12 взрослых, три ребёнка и 16 собак.Помимо северных ездовых (хаски, маламуты, лайки и т. п.) в гонке участвовали американский булли, бордер-терьер и даже «двор-терьер». Зрители увидели, как с собакой можно бегать, ехать на велосипеде, на двухколёсном скутере и карте. Собак, участвующих в гонке, от собак, участвующих в шоу Клуба служебного собаководства, можно было отличить по наличию ездовой шлейки.Собаководы, поддерживающие активный образ жизни, объединились в клуб в марте 2018 года. Для здоровья собаки, развития и поддержки её спортивной формы активные хозяева не только гуляют в тундре, но и осваивают ездовые дисциплины как зимой, так и летом. Стоит отметить, что ездовой спорт - это доступный вид спорта, так как человеку достаточно иметь одну собаку любой породы и не очень сложный комплект снаряжения. Причём заниматься с собакой может любой член семьи: так, самой маленькой участнице гонки каникросса (бега с собакой) - три года. Арина Носкова четко отдала команды собаке и легко преодолела дистанцию. А 10-летний каюкер Ярослава Маркелова с хаски прошла трассу на скутере. Зимой же Ярослава ловко управляет нартами и даже катает ребятишек.Фото Дениса Кожевникова