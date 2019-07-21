Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40070
21 июля 2019, 18:42

В Талнахе прошёл праздник в честь Дня города и Дня металлурга.


На площади Горняков на большой сцене выступили творческие коллективы и солисты города. Для маленьких зрителей состоялась развлекательная программа «Я люблю свой город» с конкурсами, викторинами и призами. Кавер-банда Barista порадовала любителей музыки исполнением популярных песен. Работали фотосалон «Королевство цветов», выставка-продажа «Арт-подарки ручной работы», а также интерактивные площадки для детей и взрослых.
Завершился праздник молодежной дискотекой «Точка отрыва» от DJ Timon.
Фото Ирины Яринской

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    Список новостей

 21 июля 2019 
20:48   Праздник завершается рок-концертом на Комсомольской площади, перед началом которого норильские байкеры устроили шоу. 20:30   Фильмы, которых нет в открытом доступе, сегодня можно было увидеть в Норильске на Комсомольской площади.
20:22   От карнавала до народной артистки. Кайерканцы отметили День города и День металлурга. 18:42   В Талнахе прошёл праздник в честь Дня города и Дня металлурга.
18:24   Впервые на улицах Норильска прошел драйленд - езда на собаках в бесснежный период. 18:08   Все собаки, как и люди, от природы талантливы. Это доказали участники дог-шоу.
17:38   Сегодня праздник в Норильске начался с «Парада невест».

 20 июля 2019 
20:09   Норильчане любят Валерию, и она их тоже. Певица собрала на свой концерт, пожалуй, добрую половину горожан. 18:34   «Город детей» на книжном дворике библиотеки порадовал маленьких норильчан и их родителей.
16:35   На Комсомольской площади прошёл концерт Юлии Литош. На сцене - «Корпорация звёзд», а после - звезда российской эстрады Валерия. 16:23   Сегодня свой день рождения отмечает не только Норильск, но и его почётный и дорогой житель – ветеран Великой Отечественной войны, герой, победитель Виктор Николаевич Греков.
15:28   Выставка мотоциклов и производственной техники, как всегда, популярна среди норильчан. 13:58   Продовольственная ярмарка развернулась в центре города.
13:16   Массовым забегом продолжился спортивный праздник у стадиона "Заполярник". 12:45   Через несколько минут, в самый разгар Дня города, в кинокомплексе «Родина» начинаются открытые показы.
11:34   Более 50 спортсменов включились в борьбу в рамках велоэстафеты. 11:32   Монументальный новорождённый. Стадион «Заполярник» отметил 63-й день рождения.
10:42   Легкоатлетическими эстафетами открылась спортивная часть праздника, приуроченная к Дню города и Дню металлурга.

 19 июля 2019 
23:29   Обед туриста вновь достался косолапому. 20:30   Ринат Ахметчин: «Наша сила - в единстве». В Норильске завершилась череда праздничных награждений.
16:53   Этим летом на городских клумбах расцветёт больше 40 тысяч цветов. 16:52   Норильчане принимают поздравления с Днём города, Днём металлурга и Днём компании.
16:26   До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались. 16:25   Почти половина взрослых жителей края прошла диспансеризацию. По частоте выявления факторов риска на первом месте – повышенное давление.
16:24   ГОиЧС напоминает норильчанам о запрете купания. 15:57   Летом город получит новые украшения: топиары и цветочницы.
15:48   Город благоустраивается: этим летом в Центральном районе появится пять новых детских площадок. Норильчан просят сообщать о случаях вандализма на них. 14:07   В дни праздников охрана порядка будет усилена.
13:39   В Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительных средствах для Красноярского края. 12:08   «Норникель» вошёл в топ-100 международного конкурса Vision Awards.
12:07   Завершились межрегиональные соревнования по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок «Норникеля» — новые надежды». 11:49   Президент наградил выдающихся норильчан государственными наградами.
11:48   Купаться в водоёмах Норильска ЗАПРЕЩЕНО! Вчера на «Оль-Гуле» чуть не утонул ребёнок. 11:47   В Норильск прибыл председатель Законодательного собрания Красноярского края.
11:20   Уже сегодня! «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора. 11:08   Из федерального бюджета выделено 6 млрд рублей на реконструкцию магистральной рулёжной дорожки в красноярском аэропорту.
10:06   Накануне празднования Дня города и Дня металлурга Норильск чествует своих героев.

 18 июля 2019 
17:42   Территорию лыжной базы «Оль-Гуль» украсила трёхметровая стальная ягода, которая стала одним из элементов благоустройства базы. 17:24   В Норильске началась работа по преображению фасадов в рамках первого фестиваля уличных искусств «АРкТика».
15:47   На Таймыре введён особый противопожарный режим. 15:04   Главный консультант сборных команд Федерации хоккея России провёл серию тренировок для норильских хоккеистов, отдыхающих в болгарском тренировочном лагере.
15:03   Ленинский проспект закроют на три дня. По несколько часов проезд будет запрещён и на улицах Пушкина, Шахтёрской, Спортивной и Таймырской. 14:05   В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов.
13:50   В День города горожан ждут на открытые кинопоказы. 13:49   В Законодательное собрание поступила копия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края». В документе указана и помощь Норильску.
13:21   Норильское и таймырское отделения «Боевого братства» договорились о сотрудничестве. 13:16   Пожар в кайерканской гостинке, вероятно, произошёл по неосторожности.
12:23   Дудинка принимает гостей: 10 августа всех ждут на празднование Международного дня коренных народов мира. 12:22   На других посмотреть, и себя показать. Четверо норильских школьников отправятся на образовательный форум территории инициативной молодёжи «Юниор».
11:53   До 2021 года в Норильске планируется создание инвазивного центра. Он станет одним из трёх в регионе.




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