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21 июля 2019, 18:42



В Талнахе прошёл праздник в честь Дня города и Дня металлурга.

Завершился праздник молодежной дискотекой «Точка отрыва» от DJ Timon. Фото Ирины Яринской

Просмотров:104 На площади Горняков на большой сцене выступили творческие коллективы и солисты города. Для маленьких зрителей состоялась развлекательная программа «Я люблю свой город» с конкурсами, викторинами и призами. Кавер-банда Barista порадовала любителей музыки исполнением популярных песен. Работали фотосалон «Королевство цветов», выставка-продажа «Арт-подарки ручной работы», а также интерактивные площадки для детей и взрослых.Завершился праздник молодежной дискотекой «Точка отрыва» от DJ Timon.Фото Ирины Яринской