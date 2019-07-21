Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40071
21 июля 2019, 20:22

От карнавала до народной артистки. Кайерканцы отметили День города и День металлурга.


Праздник стартовал днём карнавальным шествием «Город детства» по улице Шахтёрской до площади Ледового дворца спорта. Более 500 кайерканцев – воспитанников детских садов и летних лагерей, воспитателей, родителей – в красочных образах прошли по центру района яркой колонной. Её возглавили ходулисты и актёры уличного театра «В ожидании солнца».
На уличной сцене Ледового дворца спорта состоялась детская театрализованная программа «Поляна сказок». С маленькими зрителями играли, пели и танцевали любимые сказочные персонажи: Буратино, Кот в сапогах, Змей Горыныч, поросёнок Фунтик и другие.
От имени главы города Норильска собравшихся поздравила руководитель Кайерканского территориального управления Елена Недбайло:
- В такой замечательный тёплый летний день триединый праздник – День города, День металлурга и День компании – ощущается по-особенному горячо. Каждый из вас год трудился, чтобы гордиться своими достижениями в этот праздничный день. И, поверьте, вашими достижениями гордится не только город Норильск, но и вся наша большая страна. О нас знают во всём мире, и в этом заслуга каждого из вас, кем бы вы ни работали. Металлурги, горняки, транспортники, ремонтники, строители, учителя, врачи, работники культуры, это ваш праздник! Спасибо за то, что вы вместе! Здоровья вам, благополучия, всего наилучшего! С праздником, Большой Норильск!
В концертной программе «Мы вместе!» выступили участники любительских объединений КДЦ «Юбилейный». Танцевали клуб «Реггетон» и хореографические ансамбли «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся», пели и играли вокальная студия «Свои», театральная студия «Сцена и я». Прекрасными танцевальными композициями зрителей поздравили гости из центрального района – участницы корпоративного клуба по акробатическому рок-н-роллу «Северный ветер». Удалось блеснуть талантами и самим зрителям. Они читали стихи о Норильске, пели частушки о родном Кайеркане и получали сувениры от организаторов.
На площади работали интерактивные площадки: «Фото-театр», «Город красок», «Игры нашего двора», «Литпарковка #БиблиотекиКайеркана». Впервые прошла игра «КвестПлавЦех», которую помог организовать Музей Норильска. Участниками квеста стали ребята из трудовых отрядов школьников, им пришлось побороться за звание знатоков истории и достопримечательностей города. Победу одержала команда ТОШ школы № 32. Все участники получили подарки.
Кульминацией праздничной программы стало выступление народной артистки России Валерии.
Фото Ксении Пироговой
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    Список новостей

 21 июля 2019 
20:48   Праздник завершается рок-концертом на Комсомольской площади, перед началом которого норильские байкеры устроили шоу. 20:30   Фильмы, которых нет в открытом доступе, сегодня можно было увидеть в Норильске на Комсомольской площади.
20:22   От карнавала до народной артистки. Кайерканцы отметили День города и День металлурга. 18:42   В Талнахе прошёл праздник в честь Дня города и Дня металлурга.
18:24   Впервые на улицах Норильска прошел драйленд - езда на собаках в бесснежный период. 18:08   Все собаки, как и люди, от природы талантливы. Это доказали участники дог-шоу.
17:38   Сегодня праздник в Норильске начался с «Парада невест».

 20 июля 2019 
20:09   Норильчане любят Валерию, и она их тоже. Певица собрала на свой концерт, пожалуй, добрую половину горожан. 18:34   «Город детей» на книжном дворике библиотеки порадовал маленьких норильчан и их родителей.
16:35   На Комсомольской площади прошёл концерт Юлии Литош. На сцене - «Корпорация звёзд», а после - звезда российской эстрады Валерия. 16:23   Сегодня свой день рождения отмечает не только Норильск, но и его почётный и дорогой житель – ветеран Великой Отечественной войны, герой, победитель Виктор Николаевич Греков.
15:28   Выставка мотоциклов и производственной техники, как всегда, популярна среди норильчан. 13:58   Продовольственная ярмарка развернулась в центре города.
13:16   Массовым забегом продолжился спортивный праздник у стадиона "Заполярник". 12:45   Через несколько минут, в самый разгар Дня города, в кинокомплексе «Родина» начинаются открытые показы.
11:34   Более 50 спортсменов включились в борьбу в рамках велоэстафеты. 11:32   Монументальный новорождённый. Стадион «Заполярник» отметил 63-й день рождения.
10:42   Легкоатлетическими эстафетами открылась спортивная часть праздника, приуроченная к Дню города и Дню металлурга.

 19 июля 2019 
23:29   Обед туриста вновь достался косолапому. 20:30   Ринат Ахметчин: «Наша сила - в единстве». В Норильске завершилась череда праздничных награждений.
16:53   Этим летом на городских клумбах расцветёт больше 40 тысяч цветов. 16:52   Норильчане принимают поздравления с Днём города, Днём металлурга и Днём компании.
16:26   До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались. 16:25   Почти половина взрослых жителей края прошла диспансеризацию. По частоте выявления факторов риска на первом месте – повышенное давление.
16:24   ГОиЧС напоминает норильчанам о запрете купания. 15:57   Летом город получит новые украшения: топиары и цветочницы.
15:48   Город благоустраивается: этим летом в Центральном районе появится пять новых детских площадок. Норильчан просят сообщать о случаях вандализма на них. 14:07   В дни праздников охрана порядка будет усилена.
13:39   В Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительных средствах для Красноярского края. 12:08   «Норникель» вошёл в топ-100 международного конкурса Vision Awards.
12:07   Завершились межрегиональные соревнования по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок «Норникеля» — новые надежды». 11:49   Президент наградил выдающихся норильчан государственными наградами.
11:48   Купаться в водоёмах Норильска ЗАПРЕЩЕНО! Вчера на «Оль-Гуле» чуть не утонул ребёнок. 11:47   В Норильск прибыл председатель Законодательного собрания Красноярского края.
11:20   Уже сегодня! «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора. 11:08   Из федерального бюджета выделено 6 млрд рублей на реконструкцию магистральной рулёжной дорожки в красноярском аэропорту.
10:06   Накануне празднования Дня города и Дня металлурга Норильск чествует своих героев.

 18 июля 2019 
17:42   Территорию лыжной базы «Оль-Гуль» украсила трёхметровая стальная ягода, которая стала одним из элементов благоустройства базы. 17:24   В Норильске началась работа по преображению фасадов в рамках первого фестиваля уличных искусств «АРкТика».
15:47   На Таймыре введён особый противопожарный режим. 15:04   Главный консультант сборных команд Федерации хоккея России провёл серию тренировок для норильских хоккеистов, отдыхающих в болгарском тренировочном лагере.
15:03   Ленинский проспект закроют на три дня. По несколько часов проезд будет запрещён и на улицах Пушкина, Шахтёрской, Спортивной и Таймырской. 14:05   В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов.
13:50   В День города горожан ждут на открытые кинопоказы. 13:49   В Законодательное собрание поступила копия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края». В документе указана и помощь Норильску.
13:21   Норильское и таймырское отделения «Боевого братства» договорились о сотрудничестве. 13:16   Пожар в кайерканской гостинке, вероятно, произошёл по неосторожности.
12:23   Дудинка принимает гостей: 10 августа всех ждут на празднование Международного дня коренных народов мира. 12:22   На других посмотреть, и себя показать. Четверо норильских школьников отправятся на образовательный форум территории инициативной молодёжи «Юниор».
11:53   До 2021 года в Норильске планируется создание инвазивного центра. Он станет одним из трёх в регионе.




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