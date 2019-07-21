Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40071

21 июля 2019, 20:22



От карнавала до народной артистки. Кайерканцы отметили День города и День металлурга.

На уличной сцене Ледового дворца спорта состоялась детская театрализованная программа «Поляна сказок». С маленькими зрителями играли, пели и танцевали любимые сказочные персонажи: Буратино, Кот в сапогах, Змей Горыныч, поросёнок Фунтик и другие. От имени главы города Норильска собравшихся поздравила руководитель Кайерканского территориального управления Елена Недбайло: - В такой замечательный тёплый летний день триединый праздник – День города, День металлурга и День компании – ощущается по-особенному горячо. Каждый из вас год трудился, чтобы гордиться своими достижениями в этот праздничный день. И, поверьте, вашими достижениями гордится не только город Норильск, но и вся наша большая страна. О нас знают во всём мире, и в этом заслуга каждого из вас, кем бы вы ни работали. Металлурги, горняки, транспортники, ремонтники, строители, учителя, врачи, работники культуры, это ваш праздник! Спасибо за то, что вы вместе! Здоровья вам, благополучия, всего наилучшего! С праздником, Большой Норильск! В концертной программе «Мы вместе!» выступили участники любительских объединений КДЦ «Юбилейный». Танцевали клуб «Реггетон» и хореографические ансамбли «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся», пели и играли вокальная студия «Свои», театральная студия «Сцена и я». Прекрасными танцевальными композициями зрителей поздравили гости из центрального района – участницы корпоративного клуба по акробатическому рок-н-роллу «Северный ветер». Удалось блеснуть талантами и самим зрителям. Они читали стихи о Норильске, пели частушки о родном Кайеркане и получали сувениры от организаторов. На площади работали интерактивные площадки: «Фото-театр», «Город красок», «Игры нашего двора», «Литпарковка #БиблиотекиКайеркана». Впервые прошла игра «КвестПлавЦех», которую помог организовать Музей Норильска. Участниками квеста стали ребята из трудовых отрядов школьников, им пришлось побороться за звание знатоков истории и достопримечательностей города. Победу одержала команда ТОШ школы № 32. Все участники получили подарки. Кульминацией праздничной программы стало выступление народной артистки России Валерии. Фото Ксении Пироговой

Просмотров:72 Праздник стартовал днём карнавальным шествием «Город детства» по улице Шахтёрской до площади Ледового дворца спорта. Более 500 кайерканцев – воспитанников детских садов и летних лагерей, воспитателей, родителей – в красочных образах прошли по центру района яркой колонной. Её возглавили ходулисты и актёры уличного театра «В ожидании солнца».На уличной сцене Ледового дворца спорта состоялась детская театрализованная программа «Поляна сказок». С маленькими зрителями играли, пели и танцевали любимые сказочные персонажи: Буратино, Кот в сапогах, Змей Горыныч, поросёнок Фунтик и другие.От имени главы города Норильска собравшихся поздравила руководитель Кайерканского территориального управления Елена Недбайло:- В такой замечательный тёплый летний день триединый праздник – День города, День металлурга и День компании – ощущается по-особенному горячо. Каждый из вас год трудился, чтобы гордиться своими достижениями в этот праздничный день. И, поверьте, вашими достижениями гордится не только город Норильск, но и вся наша большая страна. О нас знают во всём мире, и в этом заслуга каждого из вас, кем бы вы ни работали. Металлурги, горняки, транспортники, ремонтники, строители, учителя, врачи, работники культуры, это ваш праздник! Спасибо за то, что вы вместе! Здоровья вам, благополучия, всего наилучшего! С праздником, Большой Норильск!В концертной программе «Мы вместе!» выступили участники любительских объединений КДЦ «Юбилейный». Танцевали клуб «Реггетон» и хореографические ансамбли «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся», пели и играли вокальная студия «Свои», театральная студия «Сцена и я». Прекрасными танцевальными композициями зрителей поздравили гости из центрального района – участницы корпоративного клуба по акробатическому рок-н-роллу «Северный ветер». Удалось блеснуть талантами и самим зрителям. Они читали стихи о Норильске, пели частушки о родном Кайеркане и получали сувениры от организаторов.На площади работали интерактивные площадки: «Фото-театр», «Город красок», «Игры нашего двора», «Литпарковка #БиблиотекиКайеркана». Впервые прошла игра «КвестПлавЦех», которую помог организовать Музей Норильска. Участниками квеста стали ребята из трудовых отрядов школьников, им пришлось побороться за звание знатоков истории и достопримечательностей города. Победу одержала команда ТОШ школы № 32. Все участники получили подарки.Кульминацией праздничной программы стало выступление народной артистки России Валерии.Фото Ксении Пироговой