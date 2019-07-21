Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40072

21 июля 2019, 20:30



Фильмы, которых нет в открытом доступе, сегодня можно было увидеть в Норильске на Комсомольской площади.

Общее количество зрителей короткометражек определить сложно - провести почти два часа у экрана на жаре непросто, люди подходили, отходили, но одномоментно меньше пятидесяти человек на скамейках не было. Отметим, это единственный в этом году в Норильске конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. С 12 июня по 12 сентября в более тысячи городов России покажут лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. Организаторы подчёркивают, что участие в фестивале в качестве зрителя - это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке. Так, победитель зрительского голосования в 2015 году - молодой режиссер Алексей Нужный - уже в 2018 году «взорвал» рынок своим фильмом «Я худею». Победитель фестиваля этого года будет известен в середине сентября путем подсчёта голосов в каждом городе-участнике показа и суммированием результатов. Норильчане сегодня посчитали лучшим фильм «Болванка». Зрителей впечатлила история о том, как молодой человек, не спешащий познакомить маму со своей невестой, вынужден это сделать - девушка случайно села на боевую мину, а мама - сапёр..... Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:60 Общее количество зрителей короткометражек определить сложно - провести почти два часа у экрана на жаре непросто, люди подходили, отходили, но одномоментно меньше пятидесяти человек на скамейках не было.Отметим, это единственный в этом году в Норильске конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. С 12 июня по 12 сентября в более тысячи городов России покажут лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.Организаторы подчёркивают, что участие в фестивале в качестве зрителя - это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке. Так, победитель зрительского голосования в 2015 году - молодой режиссер Алексей Нужный - уже в 2018 году «взорвал» рынок своим фильмом «Я худею».Победитель фестиваля этого года будет известен в середине сентября путем подсчёта голосов в каждом городе-участнике показа и суммированием результатов. Норильчане сегодня посчитали лучшим фильм «Болванка». Зрителей впечатлила история о том, как молодой человек, не спешащий познакомить маму со своей невестой, вынужден это сделать - девушка случайно села на боевую мину, а мама - сапёр.....Фото Дениса Кожевникова