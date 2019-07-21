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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
20:48 Праздник завершается рок-концертом на Комсомольской площади, перед началом которого норильские байкеры устроили шоу.
20:30 Фильмы, которых нет в открытом доступе, сегодня можно было увидеть в Норильске на Комсомольской площади.
20:22 От карнавала до народной артистки. Кайерканцы отметили День города и День металлурга.
18:42 В Талнахе прошёл праздник в честь Дня города и Дня металлурга.
18:24 Впервые на улицах Норильска прошел драйленд - езда на собаках в бесснежный период.
18:08 Все собаки, как и люди, от природы талантливы. Это доказали участники дог-шоу.
17:38 Сегодня праздник в Норильске начался с «Парада невест».
20:09 Норильчане любят Валерию, и она их тоже. Певица собрала на свой концерт, пожалуй, добрую половину горожан.
18:34 «Город детей» на книжном дворике библиотеки порадовал маленьких норильчан и их родителей.
16:35 На Комсомольской площади прошёл концерт Юлии Литош. На сцене - «Корпорация звёзд», а после - звезда российской эстрады Валерия.
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