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21 июля 2019, 20:48



Праздник завершается рок-концертом на Комсомольской площади, перед началом которого норильские байкеры устроили шоу.

«Ночные волки» исчезли так же внезапно, как и появились, оставив ошеломлённых зрителей наслаждаться рок-концертом. Разочаровало норильчан лишь то, что байк-шоу длилось всего лишь 15 минут. Но свои эмоции они выплеснули под тяжеляк от Sity A. Ребята сегодня считаются одной из самых популярных и востребованных рок-групп в Норильске. Следом за ними жару поддали наступающие ветеранам на пятки ребята из группы «НЕТ ИДЕЙ». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:53 Возгласы восхищения зрителей сопровождали каждый трюк участников байк-шоу. Больше всего аплодисментов и восторженных криков вызвала езда стоя на неуправляемом мотоцикле. Толпа взрывалась и всякий раз, когда мотоцикл вставал на одно колесо и на бешеной скорости мчался так по Ленинскому проспекту от ДЮСШ до фотосалона и обратно. Драйва добавляло и музыкальное сопровождение - байкеров поддержали рокеры.«Ночные волки» исчезли так же внезапно, как и появились, оставив ошеломлённых зрителей наслаждаться рок-концертом. Разочаровало норильчан лишь то, что байк-шоу длилось всего лишь 15 минут. Но свои эмоции они выплеснули под тяжеляк от Sity A. Ребята сегодня считаются одной из самых популярных и востребованных рок-групп в Норильске. Следом за ними жару поддали наступающие ветеранам на пятки ребята из группы «НЕТ ИДЕЙ».Фото Дениса Кожевникова