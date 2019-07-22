Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40074

22 июля 2019, 11:11



Норильчанка поверила мошеннику и потеряла 139 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливают личность злоумышленника, а также круг лиц, причастных к совершению данного преступления. «Полиция ещё раз напоминает гражданам, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам, независимо от того, кем они представляются в телефонном разговоре, реквизиты своих банковских карт, пин-код, коды-подтверждения, приходящие в SMS-уведомлениях. В противном случае вы можете стать жертвой телефонных аферистов», - в очередной раз акцентируют внимание норильчан полицейские. Фото https://www.rabochy-put.ru

Просмотров:204 В дежурную часть отдела МВД России по городу Норильску обратилась 33-летняя горожанка, которая рассказала полицейским, что на её телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мошенник сообщил, что в целях предотвращения блокирования счёта карты она должна сообщить код, отправленный в SMS. Норильчанка выполнила требования злоумышленника, в результате с её счета было списано 139 тысяч рублей.В настоящее время устанавливают личность злоумышленника, а также круг лиц, причастных к совершению данного преступления.«Полиция ещё раз напоминает гражданам, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам, независимо от того, кем они представляются в телефонном разговоре, реквизиты своих банковских карт, пин-код, коды-подтверждения, приходящие в SMS-уведомлениях. В противном случае вы можете стать жертвой телефонных аферистов», - в очередной раз акцентируют внимание норильчан полицейские.Фото https://www.rabochy-put.ru