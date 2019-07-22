Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40077

22 июля 2019, 11:31



Работу норильского отделения «Боевого братства» отметил член Общественной палаты РФ.

«Обсуждали эффективность и перспективы общественного движения, роль молодёжи в системе общественных организаций. Важно было и поделиться опытом. Для нас такие встречи – возможность наладить более тесный контакт с властью. Валерий Васильев отметил высокую активность общественных организаций в нашем городе, что, конечно, приятно», - отметил Валерий Шабурин, руководитель местного отделения «Боевого братства».

Просмотров:171 Встреча норильчан с Валерием Васильевым, членом Общественной палаты РФ, заместителем председателя общественной палаты Красноярского края, председателем общественного совета при ГУ МВД по Красноярскому краю, ветераном боевых действий в Афганистане, прошла в ГЦК. Общественник приехал в город с рабочим визитом, а также принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города и Дню металлурга. На встрече присутствовали представители ветеранских организаций города и молодёжного парламента Норильска.«Обсуждали эффективность и перспективы общественного движения, роль молодёжи в системе общественных организаций. Важно было и поделиться опытом. Для нас такие встречи – возможность наладить более тесный контакт с властью. Валерий Васильев отметил высокую активность общественных организаций в нашем городе, что, конечно, приятно», - отметил Валерий Шабурин, руководитель местного отделения «Боевого братства».