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22 июля 2019, 12:04



В Норильске продолжаются ремонты на сетях тепловодоснабжения.

Согласно составленным графикам с 22 по 26 июля воду отключат по адресам: В Центральном районе: - Ленинский пр., 13, 15, 17, 18, 19 (к. 1, к. 2) 20, 22, 24а; - ул. Советская, 5; - станция Голиково. В Талнахе: - ул. Рудная, 45 (к. 1, к. 2), 47, 53 (к. 1, к. 2); - ул. Пождепо, 1; - ул. Федоровского, 2, 2/1, 2а. В Кайеркане: - ул. Строительная, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 18, 20; - ул. Шахтёрская, 4. По плану завершить все ремонты, провести гидравлические испытания и промывку сетей во всём городе планируют в конце августа, чтобы запустить тепло к новому учебному году.

Просмотров:189 Работы завершат к осени, до тех пор горячую воду в домах отключают по графику. Специалисты «Коммунальных объединённых систем» разработали графики проведения работ на магистральных сетях, которые опубликованы на официальном сайте Норильска в разделе «УЖКХ». Закон допускает отключение горячей воды во время профилактических ремонтов не дольше чем на 14 суток. В Норильске решено отключать воду небольшими участками на пять дней без захвата выходных.Согласно составленным графикам с 22 по 26 июля воду отключат по адресам:В Центральном районе:- Ленинский пр., 13, 15, 17, 18, 19 (к. 1, к. 2) 20, 22, 24а;- ул. Советская, 5;- станция Голиково.В Талнахе:- ул. Рудная, 45 (к. 1, к. 2), 47, 53 (к. 1, к. 2);- ул. Пождепо, 1;- ул. Федоровского, 2, 2/1, 2а.В Кайеркане:- ул. Строительная, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 18, 20;- ул. Шахтёрская, 4.По плану завершить все ремонты, провести гидравлические испытания и промывку сетей во всём городе планируют в конце августа, чтобы запустить тепло к новому учебному году.