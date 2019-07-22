Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40079

22 июля 2019, 12:35



Цены на никель подскочили до новых рекордов за год из-за высокого спроса на металл. Это привело к удорожанию акций «Норникеля».

В ближайший год в «Альфа-Банке» ожидают роста котировок более чем на 20% - такие данные приводит РБК. Акции «Норникеля» подорожали на 2% и обновили годовой максимум благодаря повышению спроса на никель и палладий. В четверг, 18 июля, на торгах в Лондоне котировки никеля выросли до максимума за год. Это произошло из-за недостатка предложения на рынке. Никель с поставкой в течение трёх месяцев на Лондонской бирже металлов подорожал на 3,5%, до $14,96 тыс. за тонну. Это максимальный уровень с июня 2018 года. В ответ акции «Норникеля» поднялись на 2%. «С начала года цена никеля выросла на 38%. Никель продемонстрировал наибольший рост в секторе промышленных металлов. Спрос на металл поддержали положительная макростатистика и продолжающаяся политика активного стимулирования экономики со стороны китайских властей», — рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Альфа-Банка» Борис Красноженов. Спрос на никель остаётся высоким со стороны автомобильной промышленности. Производство электромобилей увеличивается, а никель является ключевым элементом для производства аккумуляторных батарей. Добавление никеля в батареи позволяет увеличить дистанцию, которую электрокар сможет преодолеть без подзарядки. Помимо этого, цены на никель поддерживает снижение запасов на Лондонской бирже металлов. По данным ING, запасы никеля на Лондонской бирже металлов упали до самого низкого уровня за шесть лет — 149 тыс. тонн. Дополнительно росту цен способствовал возможный запрет на экспорт никелевой руды из Индонезии с 2022 года. Индонезия является одним из крупнейших экспортёров руды в мире. Цена другого важного актива «Норникеля» — палладия — остаётся выше $1500 за унцию. «Норникель» — крупнейший производитель этого металла в мире. Спрос на никель в 2019 году будет расти, сообщили в обзоре рынка металлов эксперты компании «Норникель». По их прогнозам, спрос может подняться на 4,6% по сравнению с прошлым годом. В «Норникеле» также ожидают дефицита палладия в текущем году. Спрос на этот металл в 2019 году по-прежнему превышает предложение, что вызвано несоответствием между производством и потреблением. Такая ситуация на рынке палладия будет сохраняться ещё в течение трёх-четырёх лет. Помимо палладия и никеля, «Норникель» добывает и продаёт платину, медь, кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Ценные бумаги норильской компании торгуются на Московской, Санкт-Петербургской, Лондонской, Берлинской и Франкфуртской фондовых биржах. Итоги производственной деятельности за первое полугодие 2019 года компания опубликует 31 июля. Финансовую отчётность за первое полугодие производитель представит 20 августа. Фото https://www.nornickel.ru/

Просмотров:184 В ближайший год в «Альфа-Банке» ожидают роста котировок более чем на 20% - такие данные приводит РБК.Акции «Норникеля» подорожали на 2% и обновили годовой максимум благодаря повышению спроса на никель и палладий. В четверг, 18 июля, на торгах в Лондоне котировки никеля выросли до максимума за год. Это произошло из-за недостатка предложения на рынке.Никель с поставкой в течение трёх месяцев на Лондонской бирже металлов подорожал на 3,5%, до $14,96 тыс. за тонну. Это максимальный уровень с июня 2018 года. В ответ акции «Норникеля» поднялись на 2%.«С начала года цена никеля выросла на 38%. Никель продемонстрировал наибольший рост в секторе промышленных металлов. Спрос на металл поддержали положительная макростатистика и продолжающаяся политика активного стимулирования экономики со стороны китайских властей», — рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Альфа-Банка» Борис Красноженов.Спрос на никель остаётся высоким со стороны автомобильной промышленности. Производство электромобилей увеличивается, а никель является ключевым элементом для производства аккумуляторных батарей. Добавление никеля в батареи позволяет увеличить дистанцию, которую электрокар сможет преодолеть без подзарядки.Помимо этого, цены на никель поддерживает снижение запасов на Лондонской бирже металлов. По данным ING, запасы никеля на Лондонской бирже металлов упали до самого низкого уровня за шесть лет — 149 тыс. тонн. Дополнительно росту цен способствовал возможный запрет на экспорт никелевой руды из Индонезии с 2022 года. Индонезия является одним из крупнейших экспортёров руды в мире.Цена другого важного актива «Норникеля» — палладия — остаётся выше $1500 за унцию. «Норникель» — крупнейший производитель этого металла в мире.Спрос на никель в 2019 году будет расти, сообщили в обзоре рынка металлов эксперты компании «Норникель». По их прогнозам, спрос может подняться на 4,6% по сравнению с прошлым годом. В «Норникеле» также ожидают дефицита палладия в текущем году. Спрос на этот металл в 2019 году по-прежнему превышает предложение, что вызвано несоответствием между производством и потреблением. Такая ситуация на рынке палладия будет сохраняться ещё в течение трёх-четырёх лет.Помимо палладия и никеля, «Норникель» добывает и продаёт платину, медь, кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Ценные бумаги норильской компании торгуются на Московской, Санкт-Петербургской, Лондонской, Берлинской и Франкфуртской фондовых биржах. Итоги производственной деятельности за первое полугодие 2019 года компания опубликует 31 июля. Финансовую отчётность за первое полугодие производитель представит 20 августа.Фото https://www.nornickel.ru/