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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:56 В Талнахе появилась новая достопримечательность.
16:54 В выходные нарушали ПДД как водители, так и пешеходы. Итог – 120 административных материалов.
16:49 Бурый медвежонок продолжает угощаться на туристических пикниках в ущелье Красные Камни.
16:45 Общественная инициатива дала плоды, и давно существовавшая проблема практически решилась. Фасад единственного в крае Центра безопасности движения заметно преобразился.
16:35 В День металлурга «Подарошная» радовала горожан работами норильских мастеров и помогала Матвею Усачёву, одному из подопечных благотворительного фонда «69 параллель».
16:21 «Заправился» на пять тысяч литров дизеля.
16:18 Краевой Россельхознадзор пресёк незаконную ветеринарную деятельность в Норильске и Красноярске.
16:00 Любители тундрового отдыха приглашаются в туристский поход ГТО.
15:46 На стадионе «Заполярник» провели первый в Норильске чемпионат по многоповторному стритлифтингу.
15:46 Горожан приглашают поучаствовать в туристической игре от музея. Подарок уникален.
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