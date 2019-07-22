Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40080

22 июля 2019, 13:10



Некоторые пребывающие в особо праздничном настроении норильчане в выходные ни себя, ни друг друга не щадили.

Один смертельный случай произошёл в Кайеркане. На ул. Школьной, 3, мужчина 1984 г. р. упал с шестого этажа. По словам представителей следственного комитета по Норильску, согласно предварительной версии мужчина вернулся домой и обнаружил, что замок на его двери заклинило. Тогда он обратился к соседям за инструментом, однако пока сосед искал необходимое, мужчина прошёл на его балкон и попытался перелезть к себе домой. Порезавшись стеклом, не смог удержаться и упал вниз. Приехавшая скорая констатировала смерть. Следователи не исключают, что упавший пребывал в алкогольном опьянении. Материалы дела сейчас находятся на проверке. Ещё один смертельный случай на Красных Камнях тоже стал результатом падения с высоты. По предварительным данным мужчина 1963 г. р. полез на скалу, оступился и сорвался вниз. Сейчас полиция и следственный комитет ищут очевидцев происшествия. Также экспертиза установит, был ли мужчина в момент падения трезв. В свою очередь скорая помощь отмечает, что в праздничные выходные резко возросло число пострадавших с ножевыми колото-резаными ранами, ушибами, переломами, есть и случаи разрыва внутренних органов. «К сожалению, многие злоупотребляют алкоголем, на этой почве возникают бытовые конфликты, и вот печальный результат», - отмечают медики. Помимо прочего, в ночь с 19 на 20 июля на Вальковском шоссе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Он не справился с управлением, и машина вылетела в озеро. В результате пострадала пассажирка автомобиля – её увезли в больницу с травмами средней степени тяжести, а водитель отделался испугом – мужчина даже не обратился за амбулаторной помощью. Сейчас по делу проводится проверка. Водитель был задержан и отправлен в изолятор временного содержания для административно задержанных. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:258 Экстренные службы зафиксировали несколько смертельных случаев и рост травматизма.Один смертельный случай произошёл в Кайеркане. На ул. Школьной, 3, мужчина 1984 г. р. упал с шестого этажа. По словам представителей следственного комитета по Норильску, согласно предварительной версии мужчина вернулся домой и обнаружил, что замок на его двери заклинило. Тогда он обратился к соседям за инструментом, однако пока сосед искал необходимое, мужчина прошёл на его балкон и попытался перелезть к себе домой. Порезавшись стеклом, не смог удержаться и упал вниз. Приехавшая скорая констатировала смерть. Следователи не исключают, что упавший пребывал в алкогольном опьянении. Материалы дела сейчас находятся на проверке.Ещё один смертельный случай на Красных Камнях тоже стал результатом падения с высоты. По предварительным данным мужчина 1963 г. р. полез на скалу, оступился и сорвался вниз. Сейчас полиция и следственный комитет ищут очевидцев происшествия. Также экспертиза установит, был ли мужчина в момент падения трезв.В свою очередь скорая помощь отмечает, что в праздничные выходные резко возросло число пострадавших с ножевыми колото-резаными ранами, ушибами, переломами, есть и случаи разрыва внутренних органов. «К сожалению, многие злоупотребляют алкоголем, на этой почве возникают бытовые конфликты, и вот печальный результат», - отмечают медики.Помимо прочего, в ночь с 19 на 20 июля на Вальковском шоссе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Он не справился с управлением, и машина вылетела в озеро. В результате пострадала пассажирка автомобиля – её увезли в больницу с травмами средней степени тяжести, а водитель отделался испугом – мужчина даже не обратился за амбулаторной помощью. Сейчас по делу проводится проверка. Водитель был задержан и отправлен в изолятор временного содержания для административно задержанных.Фото Владимира Макушкина