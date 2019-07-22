Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40081

22 июля 2019, 14:15



Уже завтра жара спадёт. Но лето продолжится.

По словам синоптиков, температура воздуха снизится с нынешних 25-30 до 18-23, местами до 20-25 градусов по Цельсию. Ветер западного и северо-западного направления усилится до 13-18 м/с. Такая погода продлится как минимум три-четыре дня, говорят специалисты. Осадки маловероятны. Напомним, всю прошлую неделю норильчане грелись в настоящем лете: столбик термометра поднимался до 29 градусов по Цельсию, благодаря тому что Норильск находился в середине антициклона, который дарил сухую, ясную и жаркую погоду. Комфортному празднованию главных городских праздников не помешал и северный ветер, порывами достигавший 7-12 м/с. Фото Ирины Яринской

Просмотров:176 По словам синоптиков, температура воздуха снизится с нынешних 25-30 до 18-23, местами до 20-25 градусов по Цельсию. Ветер западного и северо-западного направления усилится до 13-18 м/с. Такая погода продлится как минимум три-четыре дня, говорят специалисты. Осадки маловероятны.Напомним, всю прошлую неделю норильчане грелись в настоящем лете: столбик термометра поднимался до 29 градусов по Цельсию, благодаря тому что Норильск находился в середине антициклона, который дарил сухую, ясную и жаркую погоду. Комфортному празднованию главных городских праздников не помешал и северный ветер, порывами достигавший 7-12 м/с.Фото Ирины Яринской