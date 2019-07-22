Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40082

22 июля 2019, 15:35



Зарплату металлургов посчитали: 85,9 тысячи рублей, утверждает Красноярскстат.

На 1 января 2019 года, по данным государственной регистрации, в регионе учтены 194 организации, занятые добычей металлических руд (на 26 больше, чем год назад). Среднесписочная численность их работников по итогам 2018 года составляла 20,8 тысячи человек (54,2% численности работников добывающих производств). Зарплата - 102,7 тысячи рублей, что в 2,3 раза выше среднего уровня по краю. В прошлом году предприятиями по добыче металлических руд освоено 4,2% инвестиций (без субъектов малого предпринимательства), на их долю приходилось 2,2% среднесписочной численности работников, 23,2% оборота организаций края. Что до предприятий, занятых металлургическим производством, на 1 января 2019 года в регионе их учтено 45. По итогам за прошлый год в этой отрасли были заняты 26 тысяч человек (21,9% численности работников обрабатывающих производств). Заработная плата в металлургическом производстве сложилась в размере 85,9 тысячи рублей, что выше среднего уровня по краю в 1,9 раза. В структуре промышленного производства доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций металлургического производства в 2018 году составляла 41,9%, или 892,5 миллиарда рублей (в 2017-м - 41,2%). 90% общего объёма отгруженных товаров сосредоточено в центрах металлургии - Норильске и Красноярске. Помимо этого в крае работают 726 организаций по производству готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), 98,5% из них - частные. В них занято около 7,5 тысячи человек. Их среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 году была 40,5 тысячи рублей (на 11,2% ниже среднего ровня заработной платы по краю и на 24,2% - среднего по обрабатывающим производствам). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:118 Это выше среднего уровня заработной платы по краю в 1,9 раза.На 1 января 2019 года, по данным государственной регистрации, в регионе учтены 194 организации, занятые добычей металлических руд (на 26 больше, чем год назад). Среднесписочная численность их работников по итогам 2018 года составляла 20,8 тысячи человек (54,2% численности работников добывающих производств). Зарплата - 102,7 тысячи рублей, что в 2,3 раза выше среднего уровня по краю.В прошлом году предприятиями по добыче металлических руд освоено 4,2% инвестиций (без субъектов малого предпринимательства), на их долю приходилось 2,2% среднесписочной численности работников, 23,2% оборота организаций края.Что до предприятий, занятых металлургическим производством, на 1 января 2019 года в регионе их учтено 45. По итогам за прошлый год в этой отрасли были заняты 26 тысяч человек (21,9% численности работников обрабатывающих производств). Заработная плата в металлургическом производстве сложилась в размере 85,9 тысячи рублей, что выше среднего уровня по краю в 1,9 раза.В структуре промышленного производства доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций металлургического производства в 2018 году составляла 41,9%, или 892,5 миллиарда рублей (в 2017-м - 41,2%). 90% общего объёма отгруженных товаров сосредоточено в центрах металлургии - Норильске и Красноярске.Помимо этого в крае работают 726 организаций по производству готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), 98,5% из них - частные. В них занято около 7,5 тысячи человек. Их среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 году была 40,5 тысячи рублей (на 11,2% ниже среднего ровня заработной платы по краю и на 24,2% - среднего по обрабатывающим производствам).Фото Владимира Макушкина