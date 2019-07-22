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22 июля 2019, 15:40



Сыграны встречи 1/8 финала Кубка Норильска по футболу.

«Алиабад» уступил «Юлдызу» - 0:2, «Строитель» одолел «Массалы» - 5:2, «Океан» взял вверх над «Металлистом» - 3:0, «Химик» крупно проиграл «Турану» - 1:6, а «Алания» разгромила «Механика» - 7:0. Таким образом, в следующем раунде, который стартует уже 27 июля, встретятся пары: «Ремонтник» - «Строитель», «Юлдыз» - «Океан», «Мотор» - «Туран» и СКГМИ – «Алания». Кроме того, продолжаются игры чемпионата города. В турнирной таблице двоевластие – по 15 очков у «Юлдыза» и «Турана». На три очка меньше, но с одной игрой в запасе, у «Алании». Замыкает турнирную таблицу «Ремонтник», уступивший во всех пяти матчах. Напомним, что всего в чемпионате принимают участие 13 команд, которые сыграют в один круг, после чего определят победителя и призёров по системе плей-офф. Также по ходу сезона участники помимо кубка Норильска разыграют и кубок «Заполярной Правды». Матчи проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах). Прошлогодним победителем чемпионата является «Алания», она же стала обладателем кубка «ЗП» - 2018. Победу в Кубке города отпраздновал «ДинРем», с этого года выступающий под названием «Ремонтник». Фото Михаила Туаева

Просмотров:98 «Алиабад» уступил «Юлдызу» - 0:2, «Строитель» одолел «Массалы» - 5:2, «Океан» взял вверх над «Металлистом» - 3:0, «Химик» крупно проиграл «Турану» - 1:6, а «Алания» разгромила «Механика» - 7:0. Таким образом, в следующем раунде, который стартует уже 27 июля, встретятся пары: «Ремонтник» - «Строитель», «Юлдыз» - «Океан», «Мотор» - «Туран» и СКГМИ – «Алания».Кроме того, продолжаются игры чемпионата города. В турнирной таблице двоевластие – по 15 очков у «Юлдыза» и «Турана». На три очка меньше, но с одной игрой в запасе, у «Алании». Замыкает турнирную таблицу «Ремонтник», уступивший во всех пяти матчах.Напомним, что всего в чемпионате принимают участие 13 команд, которые сыграют в один круг, после чего определят победителя и призёров по системе плей-офф.Также по ходу сезона участники помимо кубка Норильска разыграют и кубок «Заполярной Правды». Матчи проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах). Прошлогодним победителем чемпионата является «Алания», она же стала обладателем кубка «ЗП» - 2018. Победу в Кубке города отпраздновал «ДинРем», с этого года выступающий под названием «Ремонтник».Фото Михаила Туаева