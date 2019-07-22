Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40084

22 июля 2019, 15:46



Горожан приглашают поучаствовать в туристической игре от музея. Подарок уникален.

Те, кто ответят правильно, смогут поучаствовать в лотерее, которая состоится 28 июля в 14.30. Главный приз – первый экземпляр современного путеводителя по Норильску и полуострову Таймыр. Презентован он будет только в сентябре, но счастливчик-победитель получит его первым и единственным во всём городе – по признанию сотрудников Музея Норильска, такого нет даже в музейном фонде. Над путеводителем больше двух лет работали 15 авторов, так что не приходится сомневаться в том, что книга будет познавательна и интересна не только для знатока Севера, но и для каждого жителя города или его гостя. Фото Александра Ананьева

Просмотров:109 27 и 28 июля на лыжной базе «Оль-Гуль» пройдёт Фестиваль северной ягоды. Музей Норильска придумал маршрут-игру: на экотропе появятся короба с интересными заданиями. Старт маршрута в – 12.00 (после прохождения тропы не забудьте оставить свои контакты для участия в лотерее).Те, кто ответят правильно, смогут поучаствовать в лотерее, которая состоится 28 июля в 14.30. Главный приз – первый экземпляр современного путеводителя по Норильску и полуострову Таймыр. Презентован он будет только в сентябре, но счастливчик-победитель получит его первым и единственным во всём городе – по признанию сотрудников Музея Норильска, такого нет даже в музейном фонде. Над путеводителем больше двух лет работали 15 авторов, так что не приходится сомневаться в том, что книга будет познавательна и интересна не только для знатока Севера, но и для каждого жителя города или его гостя.Фото Александра Ананьева