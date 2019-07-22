Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40085

22 июля 2019, 15:46



На стадионе «Заполярник» провели первый в Норильске чемпионат по многоповторному стритлифтингу.

Примечательно, что на турнире присваивались спортивные разряды. Так, в двоеборье результат, сопоставимый со званием мастера спорта, показала Яна Тихонова. Также в двоеборье Иван Шайкин выступил с результатом на КМС, в отжиманиях – Анастасия Разина, на МС, в этой же дисциплине – Саид Керимов и Салават Хакимов, на КМС, а в подтягиваниях – Оксана Степаненко, на МС. На очереди у норильчан участие в чемпионате России, который пройдет в сентябре в Москве и станет отбором на чемпионат мира. Фото организаторов соревнований

Просмотров:105 Организатором состязаний, приуроченных ко Дню города и Дню металлурга, выступила федерация функционального многоборья кроссфит во главе с Константином Кочаном. В них приняли участие около 25 человек.Примечательно, что на турнире присваивались спортивные разряды. Так, в двоеборье результат, сопоставимый со званием мастера спорта, показала Яна Тихонова. Также в двоеборье Иван Шайкин выступил с результатом на КМС, в отжиманиях – Анастасия Разина, на МС, в этой же дисциплине – Саид Керимов и Салават Хакимов, на КМС, а в подтягиваниях – Оксана Степаненко, на МС.На очереди у норильчан участие в чемпионате России, который пройдет в сентябре в Москве и станет отбором на чемпионат мира.Фото организаторов соревнований