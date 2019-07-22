Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40086

22 июля 2019, 16:00



Любители тундрового отдыха приглашаются в туристский поход ГТО.

Поход пройдёт с 13 до 17 часов 4 августа. Приглашаются желающие в возрасте от 13 до 70 лет. Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных в центре тестирования ГТО города Норильска (ул. Набережная Урванцева, 53, каб. 12, понедельник – пятница с 9.00 до 17.00). Дополнительная информация по телефону (3919) 46-88-16. Отметим, мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Территория: Красные Камни» при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».

Просмотров:100 В программе мероприятия – инструктаж по оказанию первой медицинской помощи, обучение туристским навыкам и правилам безопасного поведения, а также прохождение туристского маршрута к водопаду Красные Камни. Все результаты участников будут занесены в личные кабинеты на сайте www.gto.ru.Поход пройдёт с 13 до 17 часов 4 августа. Приглашаются желающие в возрасте от 13 до 70 лет. Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных в центре тестирования ГТО города Норильска (ул. Набережная Урванцева, 53, каб. 12, понедельник – пятница с 9.00 до 17.00). Дополнительная информация по телефону (3919) 46-88-16.Отметим, мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Территория: Красные Камни» при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».