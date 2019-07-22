Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40088

22 июля 2019, 16:18



Краевой Россельхознадзор пресёк незаконную ветеринарную деятельность в Норильске и Красноярске.

Во время рейда было установлено, что три зоомагазина продавали ветпрепараты с нарушением правил хранения, а у продавцов не было специального образования и сертификатов. Кроме того, оказалось, что у двух предприятий нет лицензии для продажи лекарств. «У лицензиатов из оборота изъято три недоброкачественных лекарственных препарата для ветеринарного применения, у хозяйствующих субъектов, не имеющих лицензии, - 24 лекарственных препарата», - сообщает пресс-служба краевого Россельхознадзора. В отношении нарушителей были возбуждены административные дела по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения" для передачи на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края. Фото https://kolomna-news.ru

Просмотров:98 Во время рейда было установлено, что три зоомагазина продавали ветпрепараты с нарушением правил хранения, а у продавцов не было специального образования и сертификатов. Кроме того, оказалось, что у двух предприятий нет лицензии для продажи лекарств.«У лицензиатов из оборота изъято три недоброкачественных лекарственных препарата для ветеринарного применения, у хозяйствующих субъектов, не имеющих лицензии, - 24 лекарственных препарата», - сообщает пресс-служба краевого Россельхознадзора.В отношении нарушителей были возбуждены административные дела по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения" для передачи на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.Фото https://kolomna-news.ru