Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40089

22 июля 2019, 16:21



«Заправился» на пять тысяч литров дизеля.

Объём похищенного дизеля в итоге составил пять тысяч литров общей стоимостью свыше 200 тысяч рублей. Следователями отдела МВД России по Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция по которой предусматривает максимальное наказание сроком до шести лет лишения свободы. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в Норильский городской суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фото https://www.tulapressa.ru

Просмотров:108 В дежурную часть полиции обратился генеральный директор одной из норильских фирм. Мужчина рассказал, что в феврале 2019 года неизвестный похитил заправочную карту, принадлежащую его организации. В ходе предварительного следствия полицейские установили, что к преступлению причастен 42-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник похитил топливную карту, выданную его супруге директором потерпевшей фирмы. Обвиняемый практически ежедневно заправлялся по несколько сотен литров, после чего продавал топливо.Объём похищенного дизеля в итоге составил пять тысяч литров общей стоимостью свыше 200 тысяч рублей.Следователями отдела МВД России по Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция по которой предусматривает максимальное наказание сроком до шести лет лишения свободы. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в Норильский городской суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото https://www.tulapressa.ru