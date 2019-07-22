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22 июля 2019, 16:35

В День металлурга «Подарошная» радовала горожан работами норильских мастеров и помогала Матвею Усачёву, одному из подопечных благотворительного фонда «69 параллель».


Ярмарка развернулась возле торгового центра «Сити». Норильские мастерицы представили горожанам свои работы, чтобы те могли не только полюбоваться на уникальные поделки, но и приобрести в подарок себе, своим родным и близким и одновременно помочь ребёнку.
Чего только не было на ярмарке! Многообразие авторских работ, подарки-сюрпризы за небольшие пожертвования из «Подарошного» чемодана, шарики-фигурки от Союза аниматоров «Шалуны». И всё это под классные ритмы от группы Zippers и dj-школы «Кроссфейдер».
Руководители фонда «69 параллель» Екатерина Карасёва и Екатерина Галайда признаются, что горожане всегда с нетерпением ждут ярмарку и знают, что она приурочена к основным государственным праздникам или знаковым городским событиям. И всегда готовы помочь ближнему, как было и в этот раз. Ярмарка была посвящена шестилетнему Матвею Усачёву.
У мальчика ДЦП, атонически-астатическая форма. Из-за этого у него задержка интеллектуального развития, отсутствует речь. Часть средств была собрана, и благодаря этому сделан первый небольшой взнос за курс реабилитации. Сейчас Матвей уже проходит курс в Самарском реабилитационном центре, и для него и его мамы по-прежнему важна каждая копейка. Мальчик не первый раз ездит в Самару, и после курсов восстановительного лечения у него наблюдается положительная динамика. Он делает попытки говорить, понимает речь, становятся заметными изменения в интеллектуальной сфере. Общая сумма курса реабилитации - 125 тысяч рублей.
В итоге общими усилиями удалось привлечь 26 472 рубля. Сбор средств продолжается. Помочь Матвею можно следующим способами:
- отправить СМС на номер 3434 с текстом ФОНД69 100 или любой другой суммой, которая спишется со счёта телефона;
- перечисление по платёжным реквизитам благотворительного фонда «69 параллель»:
Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040407627
Корр. счет: 30101810800000000627
Расчет. счет: 40703810331000000797
ИНН: 2457056084
Получатель: БФ «69 параллель»:
- зайти на сайт благотворительного фонда «69 параллель» - https://bf69.ru/, найти историю Матвея и нажать «Помочь сейчас». Средства будут списаны с карты, указанной благотворителем.
Фото Дениса Кожевникова

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    Список новостей

 22 июля 2019 
17:56   В Талнахе появилась новая достопримечательность. 16:54   В выходные нарушали ПДД как водители, так и пешеходы. Итог – 120 административных материалов.
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16:35   В День металлурга «Подарошная» радовала горожан работами норильских мастеров и помогала Матвею Усачёву, одному из подопечных благотворительного фонда «69 параллель». 16:21   «Заправился» на пять тысяч литров дизеля.
16:18   Краевой Россельхознадзор пресёк незаконную ветеринарную деятельность в Норильске и Красноярске. 16:00   Любители тундрового отдыха приглашаются в туристский поход ГТО.
15:46   На стадионе «Заполярник» провели первый в Норильске чемпионат по многоповторному стритлифтингу. 15:46   Горожан приглашают поучаствовать в туристической игре от музея. Подарок уникален.
15:40   Сыграны встречи 1/8 финала Кубка Норильска по футболу. 15:35   Зарплату металлургов посчитали: 85,9 тысячи рублей, утверждает Красноярскстат.
14:15   Уже завтра жара спадёт. Но лето продолжится. 13:10   Некоторые пребывающие в особо праздничном настроении норильчане в выходные ни себя, ни друг друга не щадили.
12:35   Цены на никель подскочили до новых рекордов за год из-за высокого спроса на металл. Это привело к удорожанию акций «Норникеля». 12:04   В Норильске продолжаются ремонты на сетях тепловодоснабжения.
11:31   Работу норильского отделения «Боевого братства» отметил член Общественной палаты РФ. 11:11   Норильчанка поверила мошеннику и потеряла 139 тысяч рублей.

 21 июля 2019 
20:48   Праздник завершается рок-концертом на Комсомольской площади, перед началом которого норильские байкеры устроили шоу. 20:30   Фильмы, которых нет в открытом доступе, сегодня можно было увидеть в Норильске на Комсомольской площади.
20:22   От карнавала до народной артистки. Кайерканцы отметили День города и День металлурга. 18:42   В Талнахе прошёл праздник в честь Дня города и Дня металлурга.
18:24   Впервые на улицах Норильска прошел драйленд - езда на собаках в бесснежный период. 18:08   Все собаки, как и люди, от природы талантливы. Это доказали участники дог-шоу.
17:38   Сегодня праздник в Норильске начался с «Парада невест».

 20 июля 2019 
20:09   Норильчане любят Валерию, и она их тоже. Певица собрала на свой концерт, пожалуй, добрую половину горожан. 18:34   «Город детей» на книжном дворике библиотеки порадовал маленьких норильчан и их родителей.
16:35   На Комсомольской площади прошёл концерт Юлии Литош. На сцене - «Корпорация звёзд», а после - звезда российской эстрады Валерия. 16:23   Сегодня свой день рождения отмечает не только Норильск, но и его почётный и дорогой житель – ветеран Великой Отечественной войны, герой, победитель Виктор Николаевич Греков.
15:28   Выставка мотоциклов и производственной техники, как всегда, популярна среди норильчан. 13:58   Продовольственная ярмарка развернулась в центре города.
13:16   Массовым забегом продолжился спортивный праздник у стадиона "Заполярник". 12:45   Через несколько минут, в самый разгар Дня города, в кинокомплексе «Родина» начинаются открытые показы.
11:34   Более 50 спортсменов включились в борьбу в рамках велоэстафеты. 11:32   Монументальный юбиляр. Стадион «Заполярник» отметил 60-й день рождения.
10:42   Легкоатлетическими эстафетами открылась спортивная часть праздника, приуроченная к Дню города и Дню металлурга.

 19 июля 2019 
23:29   Обед туриста вновь достался косолапому. 20:30   Ринат Ахметчин: «Наша сила - в единстве». В Норильске завершилась череда праздничных награждений.
16:53   Этим летом на городских клумбах расцветёт больше 40 тысяч цветов. 16:52   Норильчане принимают поздравления с Днём города, Днём металлурга и Днём компании.
16:26   До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались. 16:25   Почти половина взрослых жителей края прошла диспансеризацию. По частоте выявления факторов риска на первом месте – повышенное давление.
16:24   ГОиЧС напоминает норильчанам о запрете купания. 15:57   Летом город получит новые украшения: топиары и цветочницы.
15:48   Город благоустраивается: этим летом в Центральном районе появится пять новых детских площадок. Норильчан просят сообщать о случаях вандализма на них. 14:07   В дни праздников охрана порядка будет усилена.
13:39   В Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительных средствах для Красноярского края. 12:08   «Норникель» вошёл в топ-100 международного конкурса Vision Awards.
12:07   Завершились межрегиональные соревнования по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок «Норникеля» — новые надежды». 11:49   Президент наградил выдающихся норильчан государственными наградами.




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