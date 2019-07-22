Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40090

22 июля 2019, 16:35



В День металлурга «Подарошная» радовала горожан работами норильских мастеров и помогала Матвею Усачёву, одному из подопечных благотворительного фонда «69 параллель».

Чего только не было на ярмарке! Многообразие авторских работ, подарки-сюрпризы за небольшие пожертвования из «Подарошного» чемодана, шарики-фигурки от Союза аниматоров «Шалуны». И всё это под классные ритмы от группы Zippers и dj-школы «Кроссфейдер». Руководители фонда «69 параллель» Екатерина Карасёва и Екатерина Галайда признаются, что горожане всегда с нетерпением ждут ярмарку и знают, что она приурочена к основным государственным праздникам или знаковым городским событиям. И всегда готовы помочь ближнему, как было и в этот раз. Ярмарка была посвящена шестилетнему Матвею Усачёву. У мальчика ДЦП, атонически-астатическая форма. Из-за этого у него задержка интеллектуального развития, отсутствует речь. Часть средств была собрана, и благодаря этому сделан первый небольшой взнос за курс реабилитации. Сейчас Матвей уже проходит курс в Самарском реабилитационном центре, и для него и его мамы по-прежнему важна каждая копейка. Мальчик не первый раз ездит в Самару, и после курсов восстановительного лечения у него наблюдается положительная динамика. Он делает попытки говорить, понимает речь, становятся заметными изменения в интеллектуальной сфере. Общая сумма курса реабилитации - 125 тысяч рублей. В итоге общими усилиями удалось привлечь 26 472 рубля. Сбор средств продолжается. Помочь Матвею можно следующим способами: - отправить СМС на номер 3434 с текстом ФОНД69 100 или любой другой суммой, которая спишется со счёта телефона; - перечисление по платёжным реквизитам благотворительного фонда «69 параллель»: Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 Расчет. счет: 40703810331000000797 ИНН: 2457056084 Получатель: БФ «69 параллель»: - зайти на сайт благотворительного фонда «69 параллель» - https://bf69.ru/, найти историю Матвея и нажать «Помочь сейчас». Средства будут списаны с карты, указанной благотворителем. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:84 Ярмарка развернулась возле торгового центра «Сити». Норильские мастерицы представили горожанам свои работы, чтобы те могли не только полюбоваться на уникальные поделки, но и приобрести в подарок себе, своим родным и близким и одновременно помочь ребёнку.Чего только не было на ярмарке! Многообразие авторских работ, подарки-сюрпризы за небольшие пожертвования из «Подарошного» чемодана, шарики-фигурки от Союза аниматоров «Шалуны». И всё это под классные ритмы от группы Zippers и dj-школы «Кроссфейдер».Руководители фонда «69 параллель» Екатерина Карасёва и Екатерина Галайда признаются, что горожане всегда с нетерпением ждут ярмарку и знают, что она приурочена к основным государственным праздникам или знаковым городским событиям. И всегда готовы помочь ближнему, как было и в этот раз. Ярмарка была посвящена шестилетнему Матвею Усачёву.У мальчика ДЦП, атонически-астатическая форма. Из-за этого у него задержка интеллектуального развития, отсутствует речь. Часть средств была собрана, и благодаря этому сделан первый небольшой взнос за курс реабилитации. Сейчас Матвей уже проходит курс в Самарском реабилитационном центре, и для него и его мамы по-прежнему важна каждая копейка. Мальчик не первый раз ездит в Самару, и после курсов восстановительного лечения у него наблюдается положительная динамика. Он делает попытки говорить, понимает речь, становятся заметными изменения в интеллектуальной сфере. Общая сумма курса реабилитации - 125 тысяч рублей.В итоге общими усилиями удалось привлечь 26 472 рубля. Сбор средств продолжается. Помочь Матвею можно следующим способами:- отправить СМС на номер 3434 с текстом ФОНД69 100 или любой другой суммой, которая спишется со счёта телефона;- перечисление по платёжным реквизитам благотворительного фонда «69 параллель»:Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНКБИК: 040407627Корр. счет: 30101810800000000627Расчет. счет: 40703810331000000797ИНН: 2457056084Получатель: БФ «69 параллель»:- зайти на сайт благотворительного фонда «69 параллель» - https://bf69.ru/, найти историю Матвея и нажать «Помочь сейчас». Средства будут списаны с карты, указанной благотворителем.Фото Дениса Кожевникова