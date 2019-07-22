Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40091

22 июля 2019, 16:45



Общественная инициатива дала плоды, и давно существовавшая проблема практически решилась. Фасад единственного в крае Центра безопасности движения заметно преобразился.

Накануне Дня города и Дня металлурга Валерий Васильев, член Общественной палаты РФ, с рабочим визитом посетил норильский Центр безопасности движения. Вместе с Александром Пестряковым, председателем Норильского городского Совета депутатов, Дмитрием Дубровым, председателем общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску, они прошли по зданию Центра безопасности, задали ряд вопросов директору учреждения Александру Приходько и оценили ход ремонтных работ в здании. Работы в НЦБД ведутся с 2017 года. Решение об их проведении было принято годом ранее во время одного из визитов на территорию Валерия Васильева. Тогда его неприятно удивило полное несоответствие внутреннего содержания центра внешнему облику. Между тем это единственное в крае учреждение и одно из десяти по России, где за год 19 тысяч учеников Норильска проходят обучение и получают практические навыки в области ПДД. Кроме того, у старшеклассников есть возможность отучиться на права и получить специальность «водитель». Валерий Васильев написал от Общественной палаты обращение к главе города, подготовка к ремонту и поиску финансирования стартовала. Ремонт здания НЦБД под свой личный контроль взял Александр Пестряков. В 2017 году была обновлена система автоматической противопожарной сигнализации. В 2018-м - выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт помещений. В мае этого года начаты работы на фасаде здания, ремонт крылец и входных дверей, а также дверных блоков и уличного освещения. Уже заменены старые деревянные окна на новые пластиковые. Все эти работы планируется завершить к октябрю. А в будущем году в здании центра будет отремонтирована система отопления и вентиляции, санузлы. К 2021 году приведут в порядок кровлю гаража и смонтируют систему видеонаблюдения внутри и снаружи здания. Все работы проводятся за счёт средств местного бюджета. «Сегодня мы уже можем увидеть результат ремонтных работ, – говорит Александр Пестряков. – Во всём центре заменены окна, отремонтирована часть кровли, сейчас активно ведётся ремонт фасада. Ещё предстоит отремонтировать входную группу и сделать её более удобной для обучающихся в центре. Также появится наружное освещение. Я думаю, что после того как все работы будут выполнены, наш Центр безопасности дорожного движения по всем показателям станет одним из лучших в России». «Как представитель Общественной палаты я решил подготовить письмо на имя главы города, – рассказывает Валерий Васильев. - Мою инициативу поддержали и члены норильского общественного совета при отделе МВД России. Хочу отметить, что в ситуации с НЦБД мы можем говорить, что диалог состоялся и власть поддержала инициативу общественности, а результатом этого стало заметное преображение центра, которое происходит буквально на глазах». Помимо этого в ходе рабочего визита Валерий Васильев посетил отдел полиции № 1 и познакомился с условиями труда полицейских; побывал в Совете ветеранов войны и труда, на заседании общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску, где вручил почётный знак «За заслуги в развитии взаимодействия» председателю общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску Дмитрию Дуброву и первому заместителю председателя Юрию Кононченко. Валерий Иванович отметил значимость проекта по созданию правовых классов на базе школы № 14. Для дальнейшего развития правовых классов в городе он порекомендовал отслеживать учащихся, у которых возникают проблемы с законом, и создать «полицейские» классы в наиболее проблемных школах. Также общественник отметил отличный потенциал Норильска к преображению и переменам на территории. Большинство из заявленных ранее инициатив на территории реализовались. Фото Ирины Яринской

Просмотров:73 Накануне Дня города и Дня металлурга Валерий Васильев, член Общественной палаты РФ, с рабочим визитом посетил норильский Центр безопасности движения. Вместе с Александром Пестряковым, председателем Норильского городского Совета депутатов, Дмитрием Дубровым, председателем общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску, они прошли по зданию Центра безопасности, задали ряд вопросов директору учреждения Александру Приходько и оценили ход ремонтных работ в здании.Работы в НЦБД ведутся с 2017 года. Решение об их проведении было принято годом ранее во время одного из визитов на территорию Валерия Васильева. Тогда его неприятно удивило полное несоответствие внутреннего содержания центра внешнему облику. Между тем это единственное в крае учреждение и одно из десяти по России, где за год 19 тысяч учеников Норильска проходят обучение и получают практические навыки в области ПДД. Кроме того, у старшеклассников есть возможность отучиться на права и получить специальность «водитель». Валерий Васильевнаписал от Общественной палаты обращение к главе города, подготовка к ремонту и поиску финансирования стартовала. Ремонт здания НЦБД под свой личный контроль взял Александр Пестряков.В 2017 году была обновлена система автоматической противопожарной сигнализации. В 2018-м - выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт помещений. В мае этого года начаты работы на фасаде здания, ремонт крылец и входных дверей, а также дверных блоков и уличного освещения. Уже заменены старые деревянные окна на новые пластиковые. Все эти работы планируется завершить к октябрю. А в будущем году в здании центра будет отремонтирована система отопления и вентиляции, санузлы. К 2021 году приведут в порядок кровлю гаража и смонтируют систему видеонаблюдения внутри и снаружи здания. Все работы проводятся за счёт средств местного бюджета.«Сегодня мы уже можем увидеть результат ремонтных работ, – говорит Александр Пестряков. – Во всём центре заменены окна, отремонтирована часть кровли, сейчас активно ведётся ремонт фасада. Ещё предстоит отремонтировать входную группу и сделать её более удобной для обучающихся в центре. Также появится наружное освещение. Я думаю, что после того как все работы будут выполнены, наш Центр безопасности дорожного движения по всем показателям станет одним из лучших в России».«Как представитель Общественной палаты я решил подготовить письмо на имя главы города, – рассказывает Валерий Васильев. - Мою инициативу поддержали и члены норильского общественного совета при отделе МВД России. Хочу отметить, что в ситуации с НЦБД мы можем говорить, что диалог состоялся и власть поддержала инициативу общественности, а результатом этого стало заметное преображение центра, которое происходит буквально на глазах».Помимо этого в ходе рабочего визита Валерий Васильев посетил отдел полиции № 1 и познакомился с условиями труда полицейских; побывал в Совете ветеранов войны и труда, на заседании общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску, где вручил почётный знак «За заслуги в развитии взаимодействия» председателю общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску Дмитрию Дуброву и первому заместителю председателя Юрию Кононченко. Валерий Иванович отметил значимость проекта по созданию правовых классов на базе школы № 14. Для дальнейшего развития правовых классов в городе он порекомендовал отслеживать учащихся, у которых возникают проблемы с законом, и создать «полицейские» классы в наиболее проблемных школах.Также общественник отметил отличный потенциал Норильска к преображению и переменам на территории. Большинство из заявленных ранее инициатив на территории реализовались.Фото Ирины Яринской