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22 июля 2019, 16:49

Бурый медвежонок продолжает угощаться на туристических пикниках в ущелье Красные Камни.


Норильские паблики пестрят видеороликами с косолапым, который бродит возле импровизированных кемпингов или доедает шашлык. В некоторых случаях отдыхающие даже не успевают пожарить первую партию мяса, как на «пороге» появляется нежданный гость. Манят медвежонка, конечно, ароматы пищи.
Поведение туристов разное. Одни спешно снимаются с места и уносят ноги, другие идут следом за ним. Кто-то начинает сигналить из машин и стучать во что придётся, некоторые затаиваются в кустах, чтобы сделать «сенсационное» видео.
Никакой сенсации в этом, конечно, нет. Тем более сейчас, когда на Красных Камнях дикому зверю есть чем поживиться.
По мнению специалистов, медвежонок, гуляющий сам по себе, опасности не представляет. Скорее всего, мать его убита. Предполагается, что, как только на Красных Камнях закончится сезон шашлыков, животное уйдёт оттуда. А пока норильчанам рекомендуют быть осторожными и соблюдать простые правила: не приближаться к нему и производить как можно больше шума.
Фото: социальные сети Норильска
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    Список новостей

 22 июля 2019 
17:56   В Талнахе появилась новая достопримечательность. 16:54   В выходные нарушали ПДД как водители, так и пешеходы. Итог – 120 административных материалов.
16:49   Бурый медвежонок продолжает угощаться на туристических пикниках в ущелье Красные Камни. 16:45   Общественная инициатива дала плоды, и давно существовавшая проблема практически решилась. Фасад единственного в крае Центра безопасности движения заметно преобразился.
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16:18   Краевой Россельхознадзор пресёк незаконную ветеринарную деятельность в Норильске и Красноярске. 16:00   Любители тундрового отдыха приглашаются в туристский поход ГТО.
15:46   На стадионе «Заполярник» провели первый в Норильске чемпионат по многоповторному стритлифтингу. 15:46   Горожан приглашают поучаствовать в туристической игре от музея. Подарок уникален.
15:40   Сыграны встречи 1/8 финала Кубка Норильска по футболу. 15:35   Зарплату металлургов посчитали: 85,9 тысячи рублей, утверждает Красноярскстат.
14:15   Уже завтра жара спадёт. Но лето продолжится. 13:10   Некоторые пребывающие в особо праздничном настроении норильчане в выходные ни себя, ни друг друга не щадили.
12:35   Цены на никель подскочили до новых рекордов за год из-за высокого спроса на металл. Это привело к удорожанию акций «Норникеля». 12:04   В Норильске продолжаются ремонты на сетях тепловодоснабжения.
11:31   Работу норильского отделения «Боевого братства» отметил член Общественной палаты РФ. 11:11   Норильчанка поверила мошеннику и потеряла 139 тысяч рублей.

 21 июля 2019 
20:48   Праздник завершается рок-концертом на Комсомольской площади, перед началом которого норильские байкеры устроили шоу. 20:30   Фильмы, которых нет в открытом доступе, сегодня можно было увидеть в Норильске на Комсомольской площади.
20:22   От карнавала до народной артистки. Кайерканцы отметили День города и День металлурга. 18:42   В Талнахе прошёл праздник в честь Дня города и Дня металлурга.
18:24   Впервые на улицах Норильска прошел драйленд - езда на собаках в бесснежный период. 18:08   Все собаки, как и люди, от природы талантливы. Это доказали участники дог-шоу.
17:38   Сегодня праздник в Норильске начался с «Парада невест».

 20 июля 2019 
20:09   Норильчане любят Валерию, и она их тоже. Певица собрала на свой концерт, пожалуй, добрую половину горожан. 18:34   «Город детей» на книжном дворике библиотеки порадовал маленьких норильчан и их родителей.
16:35   На Комсомольской площади прошёл концерт Юлии Литош. На сцене - «Корпорация звёзд», а после - звезда российской эстрады Валерия. 16:23   Сегодня свой день рождения отмечает не только Норильск, но и его почётный и дорогой житель – ветеран Великой Отечественной войны, герой, победитель Виктор Николаевич Греков.
15:28   Выставка мотоциклов и производственной техники, как всегда, популярна среди норильчан. 13:58   Продовольственная ярмарка развернулась в центре города.
13:16   Массовым забегом продолжился спортивный праздник у стадиона "Заполярник". 12:45   Через несколько минут, в самый разгар Дня города, в кинокомплексе «Родина» начинаются открытые показы.
11:34   Более 50 спортсменов включились в борьбу в рамках велоэстафеты. 11:32   Монументальный юбиляр. Стадион «Заполярник» отметил 60-й день рождения.
10:42   Легкоатлетическими эстафетами открылась спортивная часть праздника, приуроченная к Дню города и Дню металлурга.

 19 июля 2019 
23:29   Обед туриста вновь достался косолапому. 20:30   Ринат Ахметчин: «Наша сила - в единстве». В Норильске завершилась череда праздничных награждений.
16:53   Этим летом на городских клумбах расцветёт больше 40 тысяч цветов. 16:52   Норильчане принимают поздравления с Днём города, Днём металлурга и Днём компании.
16:26   До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались. 16:25   Почти половина взрослых жителей края прошла диспансеризацию. По частоте выявления факторов риска на первом месте – повышенное давление.
16:24   ГОиЧС напоминает норильчанам о запрете купания. 15:57   Летом город получит новые украшения: топиары и цветочницы.
15:48   Город благоустраивается: этим летом в Центральном районе появится пять новых детских площадок. Норильчан просят сообщать о случаях вандализма на них. 14:07   В дни праздников охрана порядка будет усилена.
13:39   В Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительных средствах для Красноярского края. 12:08   «Норникель» вошёл в топ-100 международного конкурса Vision Awards.
12:07   Завершились межрегиональные соревнования по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок «Норникеля» — новые надежды». 11:49   Президент наградил выдающихся норильчан государственными наградами.




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