Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40093

22 июля 2019, 16:54



В выходные нарушали ПДД как водители, так и пешеходы. Итог – 120 административных материалов.

В их числе задержаны 11 нетрезвых водителей. Привлечены к ответственности за нарушение правил уступить дорогу пешеходам трое автолюбителей, ещё восемь - за управление транспортом с непристёгнутыми ремнями безопасности. Шесть человек проигнорировали требование об использовании ремней безопасности во время перевозки детей в транспорте. Такое же число водителей попались на превышении скорости; за выезд на полосу встречного движения составлено пять протоколов. За два выходных дня на штрафстоянку было помещено восемь автомобилей. И сразу десять - отметились чрезмерной тонировкой. Сотрудникам ГИБДД помогают и горожане: по присланным ими видеоматериалам были привлечены к ответственности два водителя за нарушение правил обгона на автодороге Норильск – Талнах. Портачили и пешеходы, в итоге шесть нарушителей привлечены к административной ответственности. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:83 В их числе задержаны 11 нетрезвых водителей. Привлечены к ответственности за нарушение правил уступить дорогу пешеходам трое автолюбителей, ещё восемь - за управление транспортом с непристёгнутыми ремнями безопасности. Шесть человек проигнорировали требование об использовании ремней безопасности во время перевозки детей в транспорте. Такое же число водителей попались на превышении скорости; за выезд на полосу встречного движения составлено пять протоколов. За два выходных дня на штрафстоянку было помещено восемь автомобилей. И сразу десять - отметились чрезмерной тонировкой.Сотрудникам ГИБДД помогают и горожане: по присланным ими видеоматериалам были привлечены к ответственности два водителя за нарушение правил обгона на автодороге Норильск – Талнах.Портачили и пешеходы, в итоге шесть нарушителей привлечены к административной ответственности.Фото Владимира Макушкина