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22 июля 2019, 17:56

В Талнахе появилась новая достопримечательность.


Площадь перед АБК рудника «Комсомольский» украсила четырехметровая стела в виде логотипа компании «Норникель».
Сооружение изготовлено из долговечного материала – конструкционной стали марки 09Г2С, не подверженной воздействию погоды. Верхняя часть конструкции вращается с помощью электропривода, и низкая температура не должна быть этому помехой.
Сделали стелу за месяц на механическом заводе Норильского обеспечивающего комплекса. На монтаж, пробный запуск и отладку понадобилась неделя – этим занимались работники участка № 47 ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонта». А решение об изготовлении стелы и установки её у «Комсомольского» совместно принимали главный механик Заполярного филиала компании и директор «Комсомольского».
Открытие этого арт-объекта прошло накануне главных праздников Норильска и компании и задало атмосферу радости и веселья на все выходные. Особое настроение у собравшихся перед зданием АБК работников «Комсомольского» создали отпущенные в небо воздушные шары в корпоративных цветах компании и задорные песни, исполненные руководителем социальной приёмной рудника Анастасией Червоневой. Одна из песен, «Комсомольский» - это мощь и азарт…», написанная по случаю возведения стелы сообща с замом главного механика «Комсомольского» Ольгой Мережко, возможно, станет гимном предприятия.
Перерезал ленточку и обратился с приветственным словом к горнякам и.о. директора рудника «Комсомольский» Иван Гринчук:
- Логотип компании символизирует устойчивость, надёжность, сбалансированное движение вперёд, и мы горды тем, что стали одним из первых предприятий «Норникеля», получившим этот бесценный подарок.
Рударям подарок пришёлся по вкусу – они фотографировались и снимали видео на фоне логотипа компании и интересовались, будет ли буква N крутиться зимой.
Кстати, ко Дню шахтера в районе АБК «Комсомольского» должен появиться ещё один арт-объект – металлический комар. Сейчас над ним трудится местный умелец работник рудника Альберт Туркин.

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    Список новостей

 22 июля 2019 
17:56   В Талнахе появилась новая достопримечательность. 16:54   В выходные нарушали ПДД как водители, так и пешеходы. Итог – 120 административных материалов.
16:49   Бурый медвежонок продолжает угощаться на туристических пикниках в ущелье Красные Камни. 16:45   Общественная инициатива дала плоды, и давно существовавшая проблема практически решилась. Фасад единственного в крае Центра безопасности движения заметно преобразился.
16:35   В День металлурга «Подарошная» радовала горожан работами норильских мастеров и помогала Матвею Усачёву, одному из подопечных благотворительного фонда «69 параллель». 16:21   «Заправился» на пять тысяч литров дизеля.
16:18   Краевой Россельхознадзор пресёк незаконную ветеринарную деятельность в Норильске и Красноярске. 16:00   Любители тундрового отдыха приглашаются в туристский поход ГТО.
15:46   На стадионе «Заполярник» провели первый в Норильске чемпионат по многоповторному стритлифтингу. 15:46   Горожан приглашают поучаствовать в туристической игре от музея. Подарок уникален.
15:40   Сыграны встречи 1/8 финала Кубка Норильска по футболу. 15:35   Зарплату металлургов посчитали: 85,9 тысячи рублей, утверждает Красноярскстат.
14:15   Уже завтра жара спадёт. Но лето продолжится. 13:10   Некоторые пребывающие в особо праздничном настроении норильчане в выходные ни себя, ни друг друга не щадили.
12:35   Цены на никель подскочили до новых рекордов за год из-за высокого спроса на металл. Это привело к удорожанию акций «Норникеля». 12:04   В Норильске продолжаются ремонты на сетях тепловодоснабжения.
11:31   Работу норильского отделения «Боевого братства» отметил член Общественной палаты РФ. 11:11   Норильчанка поверила мошеннику и потеряла 139 тысяч рублей.

 21 июля 2019 
20:48   Праздник завершается рок-концертом на Комсомольской площади, перед началом которого норильские байкеры устроили шоу. 20:30   Фильмы, которых нет в открытом доступе, сегодня можно было увидеть в Норильске на Комсомольской площади.
20:22   От карнавала до народной артистки. Кайерканцы отметили День города и День металлурга. 18:42   В Талнахе прошёл праздник в честь Дня города и Дня металлурга.
18:24   Впервые на улицах Норильска прошел драйленд - езда на собаках в бесснежный период. 18:08   Все собаки, как и люди, от природы талантливы. Это доказали участники дог-шоу.
17:38   Сегодня праздник в Норильске начался с «Парада невест».

 20 июля 2019 
20:09   Норильчане любят Валерию, и она их тоже. Певица собрала на свой концерт, пожалуй, добрую половину горожан. 18:34   «Город детей» на книжном дворике библиотеки порадовал маленьких норильчан и их родителей.
16:35   На Комсомольской площади прошёл концерт Юлии Литош. На сцене - «Корпорация звёзд», а после - звезда российской эстрады Валерия. 16:23   Сегодня свой день рождения отмечает не только Норильск, но и его почётный и дорогой житель – ветеран Великой Отечественной войны, герой, победитель Виктор Николаевич Греков.
15:28   Выставка мотоциклов и производственной техники, как всегда, популярна среди норильчан. 13:58   Продовольственная ярмарка развернулась в центре города.
13:16   Массовым забегом продолжился спортивный праздник у стадиона "Заполярник". 12:45   Через несколько минут, в самый разгар Дня города, в кинокомплексе «Родина» начинаются открытые показы.
11:34   Более 50 спортсменов включились в борьбу в рамках велоэстафеты. 11:32   Монументальный юбиляр. Стадион «Заполярник» отметил 60-й день рождения.
10:42   Легкоатлетическими эстафетами открылась спортивная часть праздника, приуроченная к Дню города и Дню металлурга.

 19 июля 2019 
23:29   Обед туриста вновь достался косолапому. 20:30   Ринат Ахметчин: «Наша сила - в единстве». В Норильске завершилась череда праздничных награждений.
16:53   Этим летом на городских клумбах расцветёт больше 40 тысяч цветов. 16:52   Норильчане принимают поздравления с Днём города, Днём металлурга и Днём компании.
16:26   До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались. 16:25   Почти половина взрослых жителей края прошла диспансеризацию. По частоте выявления факторов риска на первом месте – повышенное давление.
16:24   ГОиЧС напоминает норильчанам о запрете купания. 15:57   Летом город получит новые украшения: топиары и цветочницы.
15:48   Город благоустраивается: этим летом в Центральном районе появится пять новых детских площадок. Норильчан просят сообщать о случаях вандализма на них. 14:07   В дни праздников охрана порядка будет усилена.
13:39   В Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительных средствах для Красноярского края. 12:08   «Норникель» вошёл в топ-100 международного конкурса Vision Awards.
12:07   Завершились межрегиональные соревнования по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок «Норникеля» — новые надежды». 11:49   Президент наградил выдающихся норильчан государственными наградами.




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