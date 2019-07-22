Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40094

22 июля 2019, 17:56



В Талнахе появилась новая достопримечательность.

Сооружение изготовлено из долговечного материала – конструкционной стали марки 09Г2С, не подверженной воздействию погоды. Верхняя часть конструкции вращается с помощью электропривода, и низкая температура не должна быть этому помехой. Сделали стелу за месяц на механическом заводе Норильского обеспечивающего комплекса. На монтаж, пробный запуск и отладку понадобилась неделя – этим занимались работники участка № 47 ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонта». А решение об изготовлении стелы и установки её у «Комсомольского» совместно принимали главный механик Заполярного филиала компании и директор «Комсомольского». Открытие этого арт-объекта прошло накануне главных праздников Норильска и компании и задало атмосферу радости и веселья на все выходные. Особое настроение у собравшихся перед зданием АБК работников «Комсомольского» создали отпущенные в небо воздушные шары в корпоративных цветах компании и задорные песни, исполненные руководителем социальной приёмной рудника Анастасией Червоневой. Одна из песен, «Комсомольский» - это мощь и азарт…», написанная по случаю возведения стелы сообща с замом главного механика «Комсомольского» Ольгой Мережко, возможно, станет гимном предприятия. Перерезал ленточку и обратился с приветственным словом к горнякам и.о. директора рудника «Комсомольский» Иван Гринчук: - Логотип компании символизирует устойчивость, надёжность, сбалансированное движение вперёд, и мы горды тем, что стали одним из первых предприятий «Норникеля», получившим этот бесценный подарок. Рударям подарок пришёлся по вкусу – они фотографировались и снимали видео на фоне логотипа компании и интересовались, будет ли буква N крутиться зимой. Кстати, ко Дню шахтера в районе АБК «Комсомольского» должен появиться ещё один арт-объект – металлический комар. Сейчас над ним трудится местный умелец работник рудника Альберт Туркин.

Просмотров:31 Площадь перед АБК рудника «Комсомольский» украсила четырехметровая стела в виде логотипа компании «Норникель».Сооружение изготовлено из долговечного материала – конструкционной стали марки 09Г2С, не подверженной воздействию погоды. Верхняя часть конструкции вращается с помощью электропривода, и низкая температура не должна быть этому помехой.Сделали стелу за месяц на механическом заводе Норильского обеспечивающего комплекса. На монтаж, пробный запуск и отладку понадобилась неделя – этим занимались работники участка № 47 ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонта». А решение об изготовлении стелы и установки её у «Комсомольского» совместно принимали главный механик Заполярного филиала компании и директор «Комсомольского».Открытие этого арт-объекта прошло накануне главных праздников Норильска и компании и задало атмосферу радости и веселья на все выходные. Особое настроение у собравшихся перед зданием АБК работников «Комсомольского» создали отпущенные в небо воздушные шары в корпоративных цветах компании и задорные песни, исполненные руководителем социальной приёмной рудника Анастасией Червоневой. Одна из песен, «Комсомольский» - это мощь и азарт…», написанная по случаю возведения стелы сообща с замом главного механика «Комсомольского» Ольгой Мережко, возможно, станет гимном предприятия.Перерезал ленточку и обратился с приветственным словом к горнякам и.о. директора рудника «Комсомольский» Иван Гринчук:- Логотип компании символизирует устойчивость, надёжность, сбалансированное движение вперёд, и мы горды тем, что стали одним из первых предприятий «Норникеля», получившим этот бесценный подарок.Рударям подарок пришёлся по вкусу – они фотографировались и снимали видео на фоне логотипа компании и интересовались, будет ли буква N крутиться зимой.Кстати, ко Дню шахтера в районе АБК «Комсомольского» должен появиться ещё один арт-объект – металлический комар. Сейчас над ним трудится местный умелец работник рудника Альберт Туркин.