Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40095

23 июля 2019, 10:30



Художник Марина Акишина показала новые работы на территории будущего Арктического музея современного искусства (АММА).

Фото Юлии Римской

Просмотров:179 Эта серия художницы, которую многие в городе полюбили как создателя и лидера уличного театра «В ожидании солнца», называется «Послание тундры». Норильчане увидели два перформанса - «Артерии Арктики» и «Лицом в тундру», которые стали частью экспериментальной передвижной авангардной выставки «По краям материка». Так автор с единомышленниками решила поддержать Арктику, которая за несколько лет творчества в наших краях стала ей родной.Фото Юлии Римской