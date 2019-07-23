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23 июля 2019, 10:51

Чаек окольцуют. На заповедных островах Карского моря работает экспедиция, в составе которой есть и норильские специалисты.


На самых удалённых островах Карского моря работает сейчас экспедиция ассоциации «Морское наследие» - «Открытый океан: Архипелаги Арктики – 2019. Белая чайка». Об этом рассказали специалисты Объединённой дирекции «Заповедников Таймыра». На территории заказника «Североземельский» и заповедника «Большой Арктический» экспедиция проводится в рамках соглашения о сотрудничестве с Объединённой дирекцией. Цель экспедиции – учёт и мониторинг популяции белой чайки. Исследования проводятся в рамках рабочей программы российско-норвежского сотрудничества в области охраны окружающей среды на 2019-2021 гг. и являются реализацией плана действий международной стратегии по охране белой чайки КАФФ Арктического совета.
Специалисты отмечают: белая чайка – самый малочисленный эндемичный вид арктических морских птиц c ограниченным гнездовым ареалом и спорадическим распространением в его пределах. Российская Арктика является ключевым регионом для поддержания глобальной популяции вида, а на островах, входящих в состав заповедника «Большой Арктический» и заказника «Североземельский», расположены наиболее крупные ключевые колонии белой чайки.
Экспедиция уже посетила ряд заповедных островов, провела учёты и кольцевание белой чайки.
Фото http://zapovedsever.ru

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