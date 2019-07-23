Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40097

23 июля 2019, 10:57



В Норильске оштрафовали центр красоты и здоровья.

Такие меры стали результатом проверки центра «Гармония» сотрудниками управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске после поступившей жалобы. Внеплановая проверка выявила нарушения обязательных требований законодательства к оказанию косметических услуг, в частности, отсутствие изолированного входа (отдельного от жилой части здания); помещения не оборудованы автономной вентиляцией; нет сопроводительных документов на используемое оборудование; не проводится контроль за соблюдением дезинфекционных мероприятий и др. В отношении владельца центра возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ. Материалы дела были направлены в Норильский городской суд, постановление которого назначило предпринимателю-нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. Фото http://krasnoyarsk.bezformata.com

Просмотров:270 Такие меры стали результатом проверки центра «Гармония» сотрудниками управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске после поступившей жалобы. Внеплановая проверка выявила нарушения обязательных требований законодательства к оказанию косметических услуг, в частности, отсутствие изолированного входа (отдельного от жилой части здания); помещения не оборудованы автономной вентиляцией; нет сопроводительных документов на используемое оборудование; не проводится контроль за соблюдением дезинфекционных мероприятий и др.В отношении владельца центра возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ. Материалы дела были направлены в Норильский городской суд, постановление которого назначило предпринимателю-нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.Фото http://krasnoyarsk.bezformata.com