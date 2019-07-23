Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40098

23 июля 2019, 11:28



Сайты с информацией о продаже дипломов в Норильске заблокированы.

Дипломы об образовании являются документами строгой отчётности, подтверждающими наличие уровня профессионального образования и квалификации работника, в связи с чем процедура их получения строго регламентирована законом. Норильский транспортный прокурор обратился в Октябрьский районный суд Красноярска с исками о признании данных объявлений информацией, запрещённой к распространению. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме,рекламные сайты заблокированы.

Просмотров:254 Норильская транспортная прокуратура при мониторинге интернет-ресурсов выявила сайты, содержащие рекламу о продаже в Норильске и других городах Красноярского края дипломов о высшем и среднем образовании гуманитарных и технических специальностей, предоставляющих право осуществлять трудовую деятельность на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил и. о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Горелов.Дипломы об образовании являются документами строгой отчётности, подтверждающими наличие уровня профессионального образования и квалификации работника, в связи с чем процедура их получения строго регламентирована законом.Норильский транспортный прокурор обратился в Октябрьский районный суд Красноярска с исками о признании данных объявлений информацией, запрещённой к распространению. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме,рекламные сайты заблокированы.