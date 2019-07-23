Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40099

23 июля 2019, 12:21



На руднике «Октябрьский» открылся центр планирования и контроля горных работ.

Стоимость проекта – 100 миллионов рублей. Из них около 30 миллионов «Норникель» затратил на оборудование и коммуникации, в том числе на три видеостены UniSee UNI-7050 бельгийской компании BARCO. Размер каждой панели два на пять метров. Теперь на экране видны все горные выработки, как они выглядят в шахте: современное программное обеспечение позволяет использовать 3D-моделирование. Горные диспетчеры в реальном времени отслеживают все рабочие процессы, собирают оперативную информацию, планируют горные работы. По сути, рудник получил уникальный суперсовременный производственный отдел. «Создание центра – результат нашей пятилетней работы в части автоматизации горного производства, – сказал на открытии цифровой площадки Николай Уткин, директор Заполярного филиала ГМК. – Сегодня мы можем в режиме реального времени с учётом внедрённых новых информационных систем, всех инструментов, в том числе подземной диспетчеризации, управлять процессом. Мы можем похвастаться современным центром, который соответствует всем международным уровням. Это наша готовность жить в современном мире цифровых технологий». Отметим, что рудник «Октябрьский» стал пионером в области цифровизации производственных процессов. «В ноябре автоматизированную систему управления горным производством запустим в тестовую эксплуатацию и в декабре будем готовы ввести в промышленную эксплуатацию. Тогда мы станем полностью цифровым рудником», – заключил директор «Октябрьского». Добавим, цифровизация производства - часть корпоративной стратегии развития «Норникеля». В период с 2019 по 2022 год затраты компании на внедрение информационных технологий составят 200 миллионов долларов. «Цифровизация не самоцель, это дополнительный инструмент эффективности, который могут использовать менеджеры для реализации программы повышения эффективности», - приводит слова старшего вице-президента, финансового директора компании Сергея Малышева агентство 1-line. Фото: «Норникель»

Просмотров:156 Стоимость проекта – 100 миллионов рублей. Из них около 30 миллионов «Норникель» затратил на оборудование и коммуникации, в том числе на три видеостены UniSee UNI-7050 бельгийской компании BARCO. Размер каждой панели два на пять метров. Теперь на экране видны все горные выработки, как они выглядят в шахте: современное программное обеспечение позволяет использовать 3D-моделирование. Горные диспетчеры в реальном времени отслеживают все рабочие процессы, собирают оперативную информацию, планируют горные работы. По сути, рудник получил уникальный суперсовременный производственный отдел.«Создание центра – результат нашей пятилетней работы в части автоматизации горного производства, – сказал на открытии цифровой площадки Николай Уткин, директор Заполярного филиала ГМК. – Сегодня мы можем в режиме реального времени с учётом внедрённых новых информационных систем, всех инструментов, в том числе подземной диспетчеризации, управлять процессом. Мы можем похвастаться современным центром, который соответствует всем международным уровням. Это наша готовность жить в современном мире цифровых технологий».Отметим, что рудник «Октябрьский» стал пионером в области цифровизации производственных процессов.«В ноябре автоматизированную систему управления горным производством запустим в тестовую эксплуатацию и в декабре будем готовы ввести в промышленную эксплуатацию. Тогда мы станем полностью цифровым рудником», – заключил директор «Октябрьского».Добавим, цифровизация производства - часть корпоративной стратегии развития «Норникеля». В период с 2019 по 2022 год затраты компании на внедрение информационных технологий составят 200 миллионов долларов. «Цифровизация не самоцель, это дополнительный инструмент эффективности, который могут использовать менеджеры для реализации программы повышения эффективности», - приводит слова старшего вице-президента, финансового директора компании Сергея Малышева агентство 1-line.Фото: «Норникель»