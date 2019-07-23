Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40100

23 июля 2019, 12:50



Норильчане помогают. Ещё один водитель привлечен к ответственности благодаря видео от горожан.

Накануне в отношении очередного водителя на основании видеозаписей были составлены два административных материала по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Нарушителю были выписаны штрафы на общую сумму 10 тысяч рублей. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель иномарки в один день с интервалом в десять минут на автодороге Норильск – Талнах дважды нарушил правила обгона – и это при очевидной загруженности трассы. По словам инспекторов ДПС, сотрудничество полиции и горожан позволит дисциплинировать водителей, но что важнее - избежать трагедий в дальнейшем. Фото Ирины Яринской

Просмотров:180 Накануне в отношении очередного водителя на основании видеозаписей были составлены два административных материала по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Нарушителю были выписаны штрафы на общую сумму 10 тысяч рублей. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель иномарки в один день с интервалом в десять минут на автодороге Норильск – Талнах дважды нарушил правила обгона – и это при очевидной загруженности трассы.По словам инспекторов ДПС, сотрудничество полиции и горожан позволит дисциплинировать водителей, но что важнее - избежать трагедий в дальнейшем.Фото Ирины Яринской