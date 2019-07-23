Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40101

23 июля 2019, 12:50



«Папа, мама, я – туристская семья!» – стартует городской конкурс детского рисунка.

Рисунки необходимо принести до 31 июля в Молодёжный центр (ул. Советская, 9, кабинет 412, в будни с 14 до 20 часов). Победителей и призёров определит конкурсная комиссия. Награждение состоится на торжественном открытии туристической площадки «Красные камни» 4 августа. Выставку детских рисунков разместят в холле кинотеатра «Родина». Организатор конкурса – Союз промышленников и предпринимателей Заполярья. Конкурс проводится в рамках проекта «Территория Красные камни» при поддержке благотворительной программы компании «Норникель» «Мир новых возможностей». Подробнее на странице Союза промышленников и предпринимателей Заполярья в facebook, а также по телевонам: 89135041668 (Елена Михайловна Савосина), 89135085929 (Анастасия Олеговна Савичева). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:161 Участниками могут стать дети старшего дошкольного возраста. На конкурс принимаются творческие работы, выполненные в любой технике рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель и другой), их тема должна быть напрямую связана с активным отдыхом на природе Крайнего Севера, направлена на мотивацию к ведению здорового образа жизни в семье.Рисунки необходимо принести до 31 июля в Молодёжный центр (ул. Советская, 9, кабинет 412, в будни с 14 до 20 часов). Победителей и призёров определит конкурсная комиссия. Награждение состоится на торжественном открытии туристической площадки «Красные камни» 4 августа. Выставку детских рисунков разместят в холле кинотеатра «Родина».Организатор конкурса – Союз промышленников и предпринимателей Заполярья. Конкурс проводится в рамках проекта «Территория Красные камни» при поддержке благотворительной программы компании «Норникель» «Мир новых возможностей».Подробнее на странице Союза промышленников и предпринимателей Заполярья в facebook, а также по телевонам: 89135041668 (Елена Михайловна Савосина), 89135085929 (Анастасия Олеговна Савичева).Фото Владимира Макушкина