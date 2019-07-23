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23 июля 2019, 13:41



Прокуратура нашла массовые нарушения в перинатальном центре Норильска.

«Выявленные нарушения образовались не в процессе эксплуатации, а были ранее. Проводится проверка для выявления должностных лиц, которые не приняли нужных мер по устранению нарушений до введения объекта в эксплуатацию», — рассказала старший помощник прокурора Норильска Елена Дейко. По её словам, сейчас оснований для приостановки работы объекта нет, так как отсутствует опасность для пациентов или персонала. «Перинатальный центр работал и будет работать, его закрывать нет смысла. Все функционирует планомерно, тем более что замечания уже практически устранены. Протечки крыши нет. Мы со своей стороны из этих 22 позиций четыре устранили своими силами»,— прокомментировал прокурорскую проверку и.о. главного врача норильской межрайонной больницы Владимир Анохин. Прокуратура выдала представления об устранении нарушений главному врачу, заказчику (краевое управление капитального строительства) и генподрядчику (предприятие «Медкон»). Напомним, перинатальный центр ввели в эксплуатацию в октябре прошлого года. На его строительство потратили 4 млрд рублей. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:268 Сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения пожарной безопасности и строительства. Среди них отсутствие планов эвакуации и неработающие системы пожаротушения, ссылаясь на ведомство, отмечает РБК. Кроме этого, были выявлены протечки кровли, в результате чего на техническом этаже образовался грибок. В душевых кабинах в связи с некачественной гидроизоляцией также образовались протечки, что привело к затоплению нижних этажей.«Выявленные нарушения образовались не в процессе эксплуатации, а были ранее. Проводится проверка для выявления должностных лиц, которые не приняли нужных мер по устранению нарушений до введения объекта в эксплуатацию», — рассказала старший помощник прокурора Норильска Елена Дейко. По её словам, сейчас оснований для приостановки работы объекта нет, так как отсутствует опасность для пациентов или персонала.«Перинатальный центр работал и будет работать, его закрывать нет смысла. Все функционирует планомерно, тем более что замечания уже практически устранены. Протечки крыши нет. Мы со своей стороны из этих 22 позиций четыре устранили своими силами»,— прокомментировал прокурорскую проверку и.о. главного врача норильской межрайонной больницы Владимир Анохин.Прокуратура выдала представления об устранении нарушений главному врачу, заказчику (краевое управление капитального строительства) и генподрядчику (предприятие «Медкон»).Напомним, перинатальный центр ввели в эксплуатацию в октябре прошлого года. На его строительство потратили 4 млрд рублей.Фото Владимира Макушкина