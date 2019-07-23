Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40103

23 июля 2019, 14:33



В норильской детской больнице появится новое рентгенодиагностическое оборудование.

Что до рентген-оборудования норильскрй детской больницы, то на этой неделе будет размещаться аукцион на его приобретение и поставку. Эти процедуры займут как минимум полтора месяца, работа на новом оборудовании начнётся до конца декабря. Разместится оно, кстати, в поликлинике на ул. Бегичева, 24, а пока в рентген-кабинете идёт ремонт. По словам руководства детской больницы, в штате учреждения работает три рентгенолога, дополнительного обучения не потребуется. «Аппарат современный, мощный, универсальный, с высокой точностью. Его появление увеличит пропускную способность по рентген-обследованиям», - отметила и.о. главного врача детской больницы Наталья Елькина. Напомним, ещё в конце 2017–го для больницы приобрели мобильный рентген, но стационарного не было. Теперь проблема решена. Также в этом году планируется привести в соответствие с требованиями Минздрава детские поликлинические отделения территории. В частности, уже в ближайшее время ожидаются поставки нового оборудования для укрепления материально–технической базы детской поликлиники. Речь идёт о рентгенологическом, ультразвуковом оборудовании, аппаратах для офтальмологов, ЛОР–врачей, средствах лабораторной диагностики — всего более 20 наименований на общую сумму около 35 миллионов рублей. Кроме того, в 2020 году запланировано оснастить каждое рабочее место детской поликлиники компьютерами, подключив современное программное обеспечение для перехода в перспективе на электронные амбулаторные карты. Отметим, Красноярский край входит в десятку регионов с наибольшим уровнем федерального обеспечения реализации нацпроекта «Здравоохранение». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:157 Об этом министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик доложил губернатору Александру Уссу на заседании президиума правительства региона о реализации в Красноярском крае национального проекта «Здравоохранение». Основная тема обсуждения касалась развития детского здравоохранения и борьбы с онкологическими заболеваниями. По словам министра, в настоящее время в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» создано три амбулаторных центра онкологической помощи в Норильске, Канске и Ачинске. В ближайшие полгода в регионе планируется обучить 100 участковых врачей навыкам раннего выявления онкозаболеваний.Что до рентген-оборудования норильскрй детской больницы, то на этой неделе будет размещаться аукцион на его приобретение и поставку. Эти процедуры займут как минимум полтора месяца, работа на новом оборудовании начнётся до конца декабря. Разместится оно, кстати, в поликлинике на ул. Бегичева, 24, а пока в рентген-кабинете идёт ремонт.По словам руководства детской больницы, в штате учреждения работает три рентгенолога, дополнительного обучения не потребуется.«Аппарат современный, мощный, универсальный, с высокой точностью. Его появление увеличит пропускную способность по рентген-обследованиям», - отметила и.о. главного врача детской больницы Наталья Елькина.Напомним, ещё в конце 2017–го для больницы приобрели мобильный рентген, но стационарного не было. Теперь проблема решена.Также в этом году планируется привести в соответствие с требованиями Минздрава детские поликлинические отделения территории. В частности, уже в ближайшее время ожидаются поставки нового оборудования для укрепления материально–технической базы детской поликлиники. Речь идёт о рентгенологическом, ультразвуковом оборудовании, аппаратах для офтальмологов, ЛОР–врачей, средствах лабораторной диагностики — всего более 20 наименований на общую сумму около 35 миллионов рублей. Кроме того, в 2020 году запланировано оснастить каждое рабочее место детской поликлиники компьютерами, подключив современное программное обеспечение для перехода в перспективе на электронные амбулаторные карты.Отметим, Красноярский край входит в десятку регионов с наибольшим уровнем федерального обеспечения реализации нацпроекта «Здравоохранение».Фото Владимира Макушкина