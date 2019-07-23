Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40104

23 июля 2019, 16:03



Почти 470 плёночных документальных фильмов переедет из Норильска в Красноярск.

Долгое время зрители могли увидеть документальные фильмы перед началом основного сеанса. В Норильск, а точнее в «Норильсккинопрокат», позднее ставший «Норильсккиносервисом», бобины с этими лентами подали из края, а точнее из «Енисей кино», красноярского кинопрокатчика. После закрытия «Норильсккиносервиса» весь фильмофонд перешёл на хранение в кинотеатр «Родина». Переезд 469 фильмокопий из хранилища кинокомплекса «Родина» в красноярское «Енисей кино» уже начался. Столь масштабная смена места жительства приурочена к 85-летию края и осуществляется при поддержке министерства культуры Красноярского края. Марат Шарифуллин, заведующий отделом ремонта и хранения фильмофонда «Енисей кино», говорит, что такой массовый переезд связан с желанием перевести весь хроникально-документальный фильмофонд в цифровой формат. На плёнке смотреть их сейчас практически невозможно, кинопроекторы мало где остались. - Идея возвращения и оцифровки возникла давно, но требовалась масса согласований на уровне правительства края, – поясняет Марат Шарифуллин. - В хранилище кинотеатра находятся плёнки, которым почти 50 лет. У нас в «Енисей кино» есть опыт сохранения фильмов в приемлемом состоянии 100 и более лет. После переезда фильмофонда в Красноярск сотрудники «Енисей кино» займутся оцифровкой, при необходимости ремонтом лент, сохранив эти фильмы для будущих поколений. В дальнейшем их можно будет найти на сайте «Енисей кино»: http://enisey-kino.ru, и по запросам они будут передаваться в прокат для просмотра норильской аудиторией. Сегодня в фильмофонде «Енисей кино» хранится около десяти тысяч фильмов. Его сотрудники ежедневно берут со склада очередную партию лент, проверяют и ремонтируют. Минимум, в котором нуждается плёночный фильм, – это перемотка от начала до конца хотя бы раз в год, чтобы плёнка не слипалась. Благодаря оцифровке плёночные фильмы получат новую жизнь и станут доступными более широкой аудитории населения. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:123 Долгое время зрители могли увидеть документальные фильмы перед началом основного сеанса. В Норильск, а точнее в «Норильсккинопрокат», позднее ставший «Норильсккиносервисом», бобины с этими лентами подали из края, а точнее из «Енисей кино», красноярского кинопрокатчика. После закрытия «Норильсккиносервиса» весь фильмофонд перешёл на хранение в кинотеатр «Родина».Переезд 469 фильмокопий из хранилища кинокомплекса «Родина» в красноярское «Енисей кино» уже начался. Столь масштабная смена места жительства приурочена к 85-летию края и осуществляется при поддержке министерства культуры Красноярского края. Марат Шарифуллин, заведующий отделом ремонта и хранения фильмофонда «Енисей кино», говорит, что такой массовый переезд связан с желанием перевести весь хроникально-документальный фильмофонд в цифровой формат. На плёнке смотреть их сейчас практически невозможно, кинопроекторы мало где остались.- Идея возвращения и оцифровки возникла давно, но требовалась масса согласований на уровне правительства края, – поясняет Марат Шарифуллин. - В хранилище кинотеатра находятся плёнки, которым почти 50 лет. У нас в «Енисей кино» есть опыт сохранения фильмов в приемлемом состоянии 100 и более лет.После переезда фильмофонда в Красноярск сотрудники «Енисей кино» займутся оцифровкой, при необходимости ремонтом лент, сохранив эти фильмы для будущих поколений. В дальнейшем их можно будет найти на сайте «Енисей кино»: http://enisey-kino.ru, и по запросам они будут передаваться в прокат для просмотра норильской аудиторией.Сегодня в фильмофонде «Енисей кино» хранится около десяти тысяч фильмов. Его сотрудники ежедневно берут со склада очередную партию лент, проверяют и ремонтируют. Минимум, в котором нуждается плёночный фильм, – это перемотка от начала до конца хотя бы раз в год, чтобы плёнка не слипалась. Благодаря оцифровке плёночные фильмы получат новую жизнь и станут доступными более широкой аудитории населения.Фото Натальи Черкашиной