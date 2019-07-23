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23 июля 2019, 16:13



Программа переселения норильчан и дудинцев на материк получила поддержку Совета Федерации.

Однако как показала практика, такие программы актуальны и востребованы жителями Крайнего Севера. В беседе с корреспондентом НИА «Красноярск» Валерий Семёнов рассказал, что и на федеральном, и на краевом уровне постоянно обсуждается вопрос продолжения работы по переселению жителей Крайнего Севера на материк. На сегодняшний день в рамках государственной программы по переселению жителей Крайнего Севера предусматривается внесение отдельной строкой в финансирование по государственной программе городов Норильск и Дудинка. «Совет Федерации поддержит внесение этих изменений. Власти Красноярского края должны оперативно подготовить стандартный для этого пакет документов. Это различные обоснования, цифры, таблицы и другое», - отметил сенатор. Плюс к этому, по его словам, предлагается заключить новое трёхстороннее соглашение между компанией «Норникель», Красноярским краем и федеральным центром и продолжить программу переселения, которая за эти годы показала свою актуальность и востребованность. Спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов также заверил, что со стороны законодательной и исполнительной власти региона поддержка в этом вопросе будет обеспечена: «Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы надежда на «вторую жизнь» программы переселения стала уверенностью». Фото Ирины Яринской

Просмотров:135 В следующем году завершается реализация подписанного осенью 2010 года четырёхстороннего соглашения между Министерством регионального развития РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и «Норникелем» по переселению жителей Норильска и Дудинки на материк. Общий объём финансирования программы составляет 17,7 млрд рублей. Соглашение гласит, что ежегодно компания «Норникель» выделяет на эти цели 830 млн рублей, аналогичная сумма должна поступать из федерального бюджета, ещё 110 млн рублей выделяет краевой бюджет. На протяжении всех лет реализации программы по переселению «Норникель» выполняет свои обязательства в полном объёме, федеральное же финансирование с 2016 года было приостановлено. Как пояснил член Совета Федерации от Красноярского края Валерий Семёнов, одной из причин этого стало упразднение Министерства регионального развития РФ.Однако как показала практика, такие программы актуальны и востребованы жителями Крайнего Севера. В беседе с корреспондентом НИА «Красноярск» Валерий Семёнов рассказал, что и на федеральном, и на краевом уровне постоянно обсуждается вопрос продолжения работы по переселению жителей Крайнего Севера на материк.На сегодняшний день в рамках государственной программы по переселению жителей Крайнего Севера предусматривается внесение отдельной строкой в финансирование по государственной программе городов Норильск и Дудинка. «Совет Федерации поддержит внесение этих изменений. Власти Красноярского края должны оперативно подготовить стандартный для этого пакет документов. Это различные обоснования, цифры, таблицы и другое», - отметил сенатор. Плюс к этому, по его словам, предлагается заключить новое трёхстороннее соглашение между компанией «Норникель», Красноярским краем и федеральным центром и продолжить программу переселения, которая за эти годы показала свою актуальность и востребованность.Спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов также заверил, что со стороны законодательной и исполнительной власти региона поддержка в этом вопросе будет обеспечена: «Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы надежда на «вторую жизнь» программы переселения стала уверенностью».Фото Ирины Яринской