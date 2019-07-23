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23 июля 2019, 17:02



Талнах приглашает на день памяти Владимира Высоцкого.

А в канун дня памяти в талнахском КДЦ, который носит имя Владимира Высоцкого, открылась выставка, посвящённая его жизни и творчеству. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:102 День памяти любимого актёра, поэта и барда поклонники его творчества по традиции отмечают 25 июля. Последние годы норильчане собираются в сквере за культурно-досуговым центром имени В. Высоцкого, где установлен арт-объект - гитара работы местного мастера Альберта Туркина. У этой гитары в 19 часов споют в честь Владимира Высоцкого норильские барды Юлия Лисичкина, Юрий Костров, Алексей Газизов. Известную песню "Я несла свою беду" исполнит талнашенка Инга Садовская, из Норильска приедет самодеятельная поэтесса Майя Бобко, чтобы прочесть своё посвящение поэту. В сквер приглашены и ребята из трудовых отрядов старшеклассников.А в канун дня памяти в талнахском КДЦ, который носит имя Владимира Высоцкого, открылась выставка, посвящённая его жизни и творчеству.Фото Ирины Даниленко