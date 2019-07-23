Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40107

23 июля 2019, 17:21



25 июля православные отмечают день памяти равноапостольной княгини Ольги, Великой княгини Русской.

В норильском родильном доме в начале 2000-х была открыта небольшая часовня в честь этой святой, которая считается небесной покровительницей матерей с младенцами. Там служили молебны, проходило таинство крещения. С конца прошлого года, после открытия перинатального центра, куда переехал родильный дом, Свято-Ольгинская часовня была закрыта для посещений. Но 25 июля, в праздник княгини Ольги, по благословению епископа норильского Агафангела здесь состоится служба в честь любимой святой. Накануне сестры милосердия провели в часовне уборку и приглашают норильчанок, наречённых именем Ольга, и всех желающих вместе помолиться. Начало праздничной службы в 13 часов. В часовню можно пройти через центральный вход бывшего здания родильного дома на улице Богдана Хмельницкого, 20. Какому из медучреждений будет принадлежать это здание, требующее ремонта, - вопрос пока до конца не решённый. Но в любом случае часовня, в которой всегда могут помолиться о здравии норильчан, остаётся. А в перинатальном центре уже открыта новая часовня в честь святых Петра и Февронии - небесных покровителей семьи и брака. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:97 В норильском родильном доме в начале 2000-х была открыта небольшая часовня в честь этой святой, которая считается небесной покровительницей матерей с младенцами. Там служили молебны, проходило таинство крещения. С конца прошлого года, после открытия перинатального центра, куда переехал родильный дом, Свято-Ольгинская часовня была закрыта для посещений.Но 25 июля, в праздник княгини Ольги, по благословению епископа норильского Агафангела здесь состоится служба в честь любимой святой. Накануне сестры милосердия провели в часовне уборку и приглашают норильчанок, наречённых именем Ольга, и всех желающих вместе помолиться. Начало праздничной службы в 13 часов.В часовню можно пройти через центральный вход бывшего здания родильного дома на улице Богдана Хмельницкого, 20. Какому из медучреждений будет принадлежать это здание, требующее ремонта, - вопрос пока до конца не решённый. Но в любом случае часовня, в которой всегда могут помолиться о здравии норильчан, остаётся. А в перинатальном центре уже открыта новая часовня в честь святых Петра и Февронии - небесных покровителей семьи и брака.Фото Ирины Даниленко