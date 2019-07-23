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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:44 Управляющая компания «ЖКС» формирует список дворов, которые благоустроят будущим летом.
17:35 Почти сто килограммов гуманитарной помощи собрал и передал Иркутской области благотворительный фонд «69 параллель».
17:35 Фестиваль северной ягоды в третий раз приглашает норильчан и гостей города окунуться в атмосферу северного лета, открыть ягодный сезон - 2019 и познакомиться с особой гостьей из Архангельской области.
17:21 25 июля православные отмечают день памяти равноапостольной княгини Ольги, Великой княгини Русской.
17:02 Талнах приглашает на день памяти Владимира Высоцкого.
16:13 Программа переселения норильчан и дудинцев на материк получила поддержку Совета Федерации.
16:03 Почти 470 плёночных документальных фильмов переедет из Норильска в Красноярск.
14:33 В норильской детской больнице появится новое рентгенодиагностическое оборудование.
13:41 Прокуратура нашла массовые нарушения в перинатальном центре Норильска.
12:50 «Папа, мама, я – туристская семья!» – стартует городской конкурс детского рисунка.
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