Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40108

23 июля 2019, 17:35



Фестиваль северной ягоды в третий раз приглашает норильчан и гостей города окунуться в атмосферу северного лета, открыть ягодный сезон - 2019 и познакомиться с особой гостьей из Архангельской области.

Традиционно Фестиваль северной ягоды пройдёт на лыжной базе «Оль-Гуль» и продлится два дня, 27 и 28 июля. Но в этом году праздничная площадка встретит гостей новенькими объектами благоустройства: скульптурой северной ягоды, удобными лавочками и преображённой экотропой с информационными стендами. Изменилось и цветовое оформление фестиваля: оно стало ярче и позитивнее. В течение двух дней для гостей будут работать 30 площадок. Фестиваль обзавёлся 35 партнёрами, в их числе 13 предпринимателей. Дополняют компанию представители пяти детских садов, которые подготовили интересную и разнообразную программу для детей и взрослых. Погрузиться в атмосферу ягодного праздника можно с 12 часов дня в субботу, продолжение – в полдень воскресенья. Торжественное открытие запланировано на 14 часов 27 июля. Гостей ждут концертные и развлекательно-игровые программы; выставки-продажи творений мастеров декоративно-прикладного творчества; мастер-классы по изготовлению ягодных сувениров и гербариев; экологические игры и квесты на экотропе; познавательные рассказы о северных ягодах, а также игры и викторины; спектакли и постановки; экологические ликбезы; площадки по обмену народными рецептами приготовления варенья, желе, киселей, компотов, пирогов и выпечки из северной ягоды. Здесь же будет возможность отправить открытку любимым или приобрести её себе на память на площадке «Почты России». Кроме того, традиционно своё место займут тематические площадки – пленэры, фотозоны, спортивный флешмоб, уличное кино и торговля свежей ягодой и продукцией от местных и приглашённых производителей и кондитеров. Первый праздничный день завершится рок-фестивалем норильских групп. С 18 до 23 часов для норильчан будут выступать: Zippers, Пломbeer, City A, Cloudwaves, Игорь Мошкин и «Нет идей». Кстати, с появлением арт-объектов поменялась частично программа праздника. Например, вместо конкурса «На привале», в рамках которого проводилось обустройство бивуаков, появился конкурс «Эко-мы!». Его участники из подручных материалов (веток, поваленных деревьев, листьев, травы) должны создать экообъект: скамейку, фигурку, навес, беседку – словом, всё, что позволит фантазия. Важно сделать экообъект своими руками, и, хорошо бы, чтобы творение смогло некоторое время, а может, и постоянно, «пожить» на лыжной базе. Победителей конкурса определят и наградят 28 июля в 14.30. 28 июля с 15.00 до 16.40 пройдёт уличный кинофестиваль, в программе которого пять короткометражек из коллекции фильмов Уолта Диснея «Счастье – это...». На фестивале ожидается и особый гость, а точнее гостья - царевна Морошка из Архангельской области, которая прибудет на Север с дарами и сувенирами для норильчан. Эта прекрасная барышня - бренд Онежского района. У неё есть личная резиденция, и работает царевной она круглосуточно, не пропуская ни одного городского мероприятия. Ещё один праздничный сюрприз – розыгрыш среди гостей фестиваля первого экземпляра справочника-путеводителя, который выпустил Музей Норильска. И это далеко не все подарки, которыми порадуют норильчан фестивальные дни. Праздник состоится при любой погоде, и о соответствующей экипировке гостям фестиваля стоит побеспокоиться заблаговременно. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:90 Традиционно Фестиваль северной ягоды пройдёт на лыжной базе «Оль-Гуль» и продлится два дня, 27 и 28 июля. Но в этом году праздничная площадка встретит гостей новенькими объектами благоустройства: скульптурой северной ягоды, удобными лавочками и преображённой экотропой с информационными стендами.Изменилось и цветовое оформление фестиваля: оно стало ярче и позитивнее.В течение двух дней для гостей будут работать 30 площадок. Фестиваль обзавёлся 35 партнёрами, в их числе 13 предпринимателей. Дополняют компанию представители пяти детских садов, которые подготовили интересную и разнообразную программу для детей и взрослых.Погрузиться в атмосферу ягодного праздника можно с 12 часов дня в субботу, продолжение – в полдень воскресенья. Торжественное открытие запланировано на 14 часов 27 июля. Гостей ждут концертные и развлекательно-игровые программы; выставки-продажи творений мастеров декоративно-прикладного творчества; мастер-классы по изготовлению ягодных сувениров и гербариев; экологические игры и квесты на экотропе; познавательные рассказы о северных ягодах, а также игры и викторины; спектакли и постановки; экологические ликбезы; площадки по обмену народными рецептами приготовления варенья, желе, киселей, компотов, пирогов и выпечки из северной ягоды. Здесь же будет возможность отправить открытку любимым или приобрести её себе на память на площадке «Почты России». Кроме того, традиционно своё место займут тематические площадки – пленэры, фотозоны, спортивный флешмоб, уличное кино и торговля свежей ягодой и продукцией от местных и приглашённых производителей и кондитеров.Первый праздничный день завершится рок-фестивалем норильских групп. С 18 до 23 часов для норильчан будут выступать: Zippers, Пломbeer, City A, Cloudwaves, Игорь Мошкин и «Нет идей».Кстати, с появлением арт-объектов поменялась частично программа праздника. Например, вместо конкурса «На привале», в рамках которого проводилось обустройство бивуаков, появился конкурс «Эко-мы!». Его участники из подручных материалов (веток, поваленных деревьев, листьев, травы) должны создать экообъект: скамейку, фигурку, навес, беседку – словом, всё, что позволит фантазия. Важно сделать экообъект своими руками, и, хорошо бы, чтобы творение смогло некоторое время, а может, и постоянно, «пожить» на лыжной базе. Победителей конкурса определят и наградят 28 июля в 14.30.28 июля с 15.00 до 16.40 пройдёт уличный кинофестиваль, в программе которого пять короткометражек из коллекции фильмов Уолта Диснея «Счастье – это...».На фестивале ожидается и особый гость, а точнее гостья - царевна Морошка из Архангельской области, которая прибудет на Север с дарами и сувенирами для норильчан. Эта прекрасная барышня - бренд Онежского района. У неё есть личная резиденция, и работает царевной она круглосуточно, не пропуская ни одного городского мероприятия.Ещё один праздничный сюрприз – розыгрыш среди гостей фестиваля первого экземпляра справочника-путеводителя, который выпустил Музей Норильска.И это далеко не все подарки, которыми порадуют норильчан фестивальные дни. Праздник состоится при любой погоде, и о соответствующей экипировке гостям фестиваля стоит побеспокоиться заблаговременно.Фото Дениса Кожевникова