Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40109

23 июля 2019, 17:35



Почти сто килограммов гуманитарной помощи собрал и передал Иркутской области благотворительный фонд «69 параллель».

Одежду и обувь для взрослых и детей, тушёнку, макароны, крупы, средства гигиены, мыло, стиральный порошок и прочие необходимые пострадавшим вещи норильчане несли в течение нескольких недель. Посильную помощь принимали волонтёры и сотрудники «Сундука», которые сортировали, перебирали, упаковывали полученное и отвозили на почту. В общей сложности пострадавшим от наводнения в Иркутской области было направлено около ста килограммов гуманитарной помощи. Фото из архива фонда «69 параллель»

Просмотров:96 Одежду и обувь для взрослых и детей, тушёнку, макароны, крупы, средства гигиены, мыло, стиральный порошок и прочие необходимые пострадавшим вещи норильчане несли в течение нескольких недель.Посильную помощь принимали волонтёры и сотрудники «Сундука», которые сортировали, перебирали, упаковывали полученное и отвозили на почту. В общей сложности пострадавшим от наводнения в Иркутской области было направлено около ста килограммов гуманитарной помощи.Фото из архива фонда «69 параллель»